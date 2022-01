Non è stato semplice tornare in campo dopo quasi due settimane di stop a causa di numerose positività al Covid e due gare rinviate, ma Duke mantiene inviolato il Cameron Indoor Stadium battendo 69-57Georgia Tech nel match valido per la regular season dell'ACC Conference. Un match in cui Paolo Banchero mostra la tradizionale solidità da giocatore più maturo dei suoi 19 anni: 17 punti con 11 rimbalzi (seconda doppia doppia stagionale), più 4 assist e 3 stoppate, tirando 4 su 8 dal campo ma con un poco brillante 9 su 16 ai tiri liberi in 36 minuti sul parquet.

Ad

Il talento di origini italiane segna 11 punti prima dell'intervallo, mentre nella ripresa fa più fatica come tutta Duke, costretta a sudare più del previsto per stoppare a -6 la rimonta di Georgia Tech dopo aver toccato anche il +15 in avvio di secondo tempo. "Dobbiamo ritrovare la forma migliore. Alcuni di noi non erano al meglio prima di questa partita ma abbiamo tirato fuori la grinta e abbiamo conquistato la vittoria", ha detto Banchero parlando anche da leader della squadra di coach Mike Krzyzewski.

NCAA Fois è sicuro: "Paolo Banchero sarà azzurro nel 2022" IERI A 13:29

Duke nei confronti degli Yellow Jackets: 48 a 35 il saldo a rimbalzo e 26 su 40 ai tiri liberi contro il 9 su 12 degli avversari. Il solo Paolo Banchero ha conquistato più falli e viaggi in lunetta dell'intera formazione rivale, a conferma che NBA che lo vedrà da protagonista dal 2022-23. Nella partita è stata evidente la superiorità dinei confronti degli: 48 a 35 il saldo a rimbalzo e 26 su 40 ai tiri liberi contro il 9 su 12 degli avversari. Il soloha conquistato più falli e viaggi in lunetta dell'intera formazione rivale, a conferma che il futuro giocatore della nazionale italiana (speriamo...) è già un giocatore fisicamente pronto per farsi valere anche al piano di sopra, l'che lo vedrà da protagonista dal 2022-23.

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

NCAA Banchero firma 23 punti, vittoria in rimonta per Duke 23/12/2021 A 09:26