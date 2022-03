Duke che vince, anzi stravince 86-56 sul campo di Pittsburgh e regala a coach Mike Krzyzewski la certezza del titolo della regular season dell'Atlantic Coast Conference, il primo addirittura dal 2010, nell'ultima partita in trasferta della sua lunghissima e gloriosa carriera. Un successo, il 26esimo in 30 gare stagionali per i Blue Devils, numero 4 della nazione, arrivato contro la Pittsburgh di Jeff Capel, storico assistente di coach K, in Pennsylvania dal 2018. Match importante anche per Paolo Banchero, 21 tirando anche bene, 7 su 10 dal campo e 3 su 3 da tre. Non poteva andare meglio perche vince, anzi stravincesul campo die regala a coachla certezza del titolo della regular season dell'Atlantic Coast Conference, il primo addirittura dal 2010, nell'ultima partita in trasferta della sua lunghissima e gloriosa carriera. Un successo, il 26esimo in 30 gare stagionali per i, numero 4 della nazione, arrivato contro ladi, storico assistente di coach K, in Pennsylvania dal 2018. Match importante anche per che bissa i 21 punti di sabato contro Syracuse firmandone altritirando anche bene,

Banchero è importante il 7 su 10 al tiro e il 3 su 3 dall'arco, un chiaro segnale agli scout che ha raggio per colpire anche coi piedi dietro la linea dei 7.25, un aspetto fondamentale per la sua futura carriera tra i professionisti. Il talento di chiare origini italiane, probabile Top 3 al prossimo Draft NBA 2022 , gioca una gara molto pulita, senza praticamente mai forzare e aggiunge pure 3 assist nei 33 minuti in cui sta sul parquet. Perè importante il 7 su 10 al tiro e il, un chiaro segnale agli scout che ha raggio per colpire anche coi piedi dietro la linea dei 7.25, un aspetto fondamentale per la sua futura carriera tra i professionisti.

In generale è una partita di notevole efficacia offensiva per Duke che chiude col 59% dal campo, 11 su 22 da tre, il 50%, e appena 6 palle perse. A brillare, oltre a Banchero, è un altro freshman, Trevor Keels, che aggiorna il proprio career high con 27 punti in 34 minuti (10 su 15 al tiro, 5 su 8 da tre). Il prossimo e ultimo impegno in regular season per i Blue Devils sarà sabato sera al Cameron Indoor Stadium, una notte speciale perchè sarà il sentitissimo derby contro North Carolina (87-67 nell'andata a Chapel Hill), soprattutto sarà l'ultima partita per Mike Krzyzewski nel suo campo.

