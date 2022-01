Jim Boeheim non basta a Syracuse che viene spazzata via 79-59 da Duke al Cameron Indoor Stadium. I Blue Devils, numero 6 del ranking nazinale, centrano il 15esimo successo stagionale e Paolo Banchero che chiude con 15 punti, 13 rimbalzi 4 assist, una stoppata e un recupero. Il talento di origini italiane, 19 anni, piazza la quarta doppia doppia della sua pur breve carriera collegiale e fa vedere di potersi adattare anche contro una difesa particolare e inusuale, e di saper essere efficace pur toccando pochissimi palloni. La proverbiale difesa a zona 2-3 di coachnon basta ache viene spazzata viadaal Cameron Indoor Stadium. I, numero 6 del ranking nazinale, centrano il 15esimo successo stagionale e riscattano il ko in overtime sul campo di Florida State , il secondo nelle ultime quattro gare: ancora una volta spicca la prova solida e di enorme sostanza diche chiude con. Il talento di origini italiane, 19 anni, piazza la quarta doppia doppia della sua pur breve carriera collegiale e fa vedere di potersi adattare anche contro una difesa particolare e inusuale, e di saper essere efficace pur toccando pochissimi palloni.

Ad

Banchero infatti segna appena 4 punti con un solo canestro nel primo tempo, ma aggiunge 8 rimbalzi e 4 assist all'intervallo, coi Blue Devils in totale controllo 36-22 sugli Orange; nella ripresa Paolo trova modo di rimpinguare il proprio bottino mostrando tutto il repertorio, segna una tripla, segna a rimbalzo offensivo, ricevendo dopo un taglio, e attaccando il ferro in palleggio. Insomma, il solito positivo Banchero, che regala sempre spunti agli scout NBA che al prossimo Draft dovranno decidere chi mandare alla 1 assoluta tra lui, Chet Holmgren di Gonzaga e Jabari Smith di Auburn, decisivo per i suoi Tigers con 14 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e 2 stoppate nel successo 80-71 nel big match con Kentucky, andato in quasi contemporanea con la partita di Duke.

NCAA La doppia doppia di Banchero non basta, Duke ko in overtime 19/01/2022 A 09:48

La gara del Cameron Indoor Stadium è nettamente ad appannaggio di Duke che chiude con 25 assist, un +10 a rimbalzo, 45 a 35, e un eccellente 14 su 37 da tre contro il misero 5 su 29 di Syracuse, squadra che vive di tiro dall'arco. Da segnalare che, oltre a Banchero, ci sono gli 11 punti con tre bombe di Baker e 15 a testa per altri tre membri del quintetto come Mark Williams, Wendell Moore, che aggiunge 6 rimbalzi, 8 assist e 2 rubate, e AJ Griffin, un cecchino con 5 su 9 da tre. Prossimo impegno per i Blue Devils sarà ancora in casa con Clemson, poi tre trasferte non semplice con Notre Dame, Louisville e soprattutto con North Carolina, la rivalità per eccellenza del college basket.

Italiani all'estero, crescere fuori dalla comfort zone

NCAA Banchero non si ferma più: 21 punti nel successo di Duke 15/01/2022 A 22:07