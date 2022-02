Duke che domina sul campo di Syracuse col punteggio di 97-72 e centra la 25esima vittoria stagionale. Una prestazione importante anche Paolo Banchero che, 21 punti, 7 su 16 dal campo, 4 su 7 da tre, e il career high di 9 assist con appena una palla persa! Bene anche l'altro freshman AJ Griffin, 20 punti con 6 triple, mentre il dominatore vero è il centro Mark Williams, 28 punti con 12 rimbalzi. Contro la zona 2-3 degli Orange è un dominio dei Blue Devils che chiudono con percentuali altissime - 54% dal campo e 15 su 32 da tre -, e ben 26 assist, il massimo in stagione. In una notte folle di College Basket dove perdono le prime 6 del ranking, ha vita facile la numero 7che domina sul campo dicol punteggio die centra la 25esima vittoria stagionale. Una prestazione importante ancheche, dopo aver fatto male nell'ultima uscita con appena 8 punti e 2 su 13 al tiro , stavolta fa decisamente meglio con, 7 su 16 dal campo, 4 su 7 da tre, e il career high dicon appena una palla persa! Bene anche l'altro freshman, 20 punti con 6 triple, mentre il dominatore vero è il centro, 28 punti con 12 rimbalzi. Contro la zona 2-3 degliè un dominio deiche chiudono con percentuali altissime - 54% dal campo e 15 su 32 da tre -, e ben 26 assist, il massimo in stagione.

Gara chiusa già nel primo tempo con Duke che parte 13-0 e poi arriva sul 31-9 con Banchero super protagonista: il talento 19enne di origini italiane è bravissimo a giocare dentro i punti deboli della difesa a zona, mettendosi in lunetta, dove può ricevere e tirare o scaricare palloni sotto per Williams o sul perimetro per Griffin, o spostandosi negli angoli dove può colpire in prima persona col tiro da tre. Questa capacità di leggere il gioco e passare il pallone non sarà certo sfuggita agli scout NBA che lo considerano da sempre un prospetto assolutamente completo e già pronto per il piano di sopra.

Devo solo pensare a divertirmi. Nelle scorse settimane mi sono messo addosso troppa pressione

"E' stata una delle migliori partite di Paolo", ha detto coach Mike Krzyzewski. Poi lo stesso Banchero ha parlato del suo ultimo periodo: "Devo solo pensare a divertirmi. Nelle scorse settimane mi sono messo addosso troppa pressione, pensavo eccessivamente, soprattutto in attacco, e questo ha influito negativamente. Stasera invece ero più libero, ho pensato solo a divertirmi ed è andata decisamente meglio".

La vittoria di Duke e la prova di Banchero sono certamente rilevanti in una notte pazza per la NCAA, con tante big sconfitte a sorpresa. Su tutte quelle in cui giocano i rivali di Paolo per le prime posizioni del Draft NBA 2022: Auburn ha perso 67-62 contro Tennessee nonostante i 27 punti con 8 rimbalzi e 2 stoppate di Jabari Smith, al momento il più serio candidato alla 1 del Draft; a "sorpresissima" la sconfitta della numero 1 Gonzaga contro St. Mary's, 67-57, in cui Chet Holmgren chiude con 6 punti, 6 rimbalzi, 4 stoppate e appena 7 tiri dal campo; infine Purdue, battuta in volata 68-65 sul campo di Michigan State pur coi 16 punti ma anche 5 perse di Jaden Ivey.

