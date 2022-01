Sconfitta inattesa, la quarta nelle ultime partite, per Duke che perde 79-78 dopo un tempo supplementare sul campo dei Seminoles di Florida State, formazione "unranked" (fuori dalle migliori 25 della nazione) al pari di Miami,

Ad

. Ai Blue Devils non basta un'altra prova sontuosa di Paolo Banchero da 20 punti, 12 rimbalzi, 7 assist, tenuto sul parquet per addirittura 42 minuti sui 45 totali da coach Mike Krzyzewski. Il giovane fenomeno di origini italiane chiude con 6 su 11 al tiro e 7 su 9 ai liberi, ed è per distacco il migliore dei suoi; bene anche il centro Mark Williams, 15 con 7 rimbalzi e 3 stoppate, e Wendell Moore, 13 punti ma anche l'errore nell'ultimo possesso dell'overtime per provare a riportare davanti Duke.

NCAA Banchero non si ferma più: 21 punti nel successo di Duke 15/01/2022 A 22:07

La gara vede Duke avanti 38-33 all'intervallo, ma nella ripresa Florida State viene fuori e scappa addirittura a +9 sul 59-50. Lì i Blue Devils si svegliano, soprattutto Banchero suona la carica con tripla e schiacciata per il -4, poi firma tre assist consecutivi per i canestri di Williams e AJ Griffin che valgono il sorpasso sul 67-65. L'ultima chance ce l'hanno i Seminoles e Evans capitalizza andando al ferro per il 67-67 che manda il match all'overtime. Nel supplementare è battaglia, Banchero segna il canestro del 76-74 e poi i liberi del 78-77, ma Florida State replica con Evans dalla lunetta per il 79-78. Duke ha comunque l'ultima chance, il talento italiano viene difeso benissimo e così è Moore che prende la responsabilità di andare al ferro, ma viene stoppato.

Al suono della sirena esplode la gioia di Florida State e c'è l'invasione di campo del pubblico presente al Donald Tucker Center di Tallahassee. Per i Seminoles è la 13esima vittoria di fila in overtime sotto coach Leonard Hamilton (record storico NCAA), per Duke un ko che lascia un po' di amarezza e mina qualche certezza nella squadra di Krzyzewski. La certezza vera resta Paolo Banchero, ancora una volta concreto, solido, un leader tecnico pur avendo solo 19 anni, un ragazzo in grado di fare già le scelte giuste per sè e per i compagni nei momenti caldi della partita, e che conferma doti importanti in chiave NBA per la prossima stagione 2022-23.

Da Rusconi a Mannion, i giocatori italiani in NBA

NCAA Banchero firma 23 punti, vittoria in rimonta per Duke 23/12/2021 A 09:26