Paolo Banchero è ancora una volta determinante per la vittoria di Duke, la 16esima in stagione, la sesta in otto gare nella ACC Conference. Al Cameron Indoor Stadium i Blue Devils, numero 9 del ranking nazionale, superano in volata 71-69 una coriacea Clemson e il talento di origini italiane mette la firma su questa vittoria. Segna i due canestri determinanti nell'ultimo minuto e mezzo, sono 14 punti nella ripresa e 19 alla fine in 29', con 8 su 15 al tiro, 2 triple, 7 rimbalzi, 4 assist e anche 4 perse, sempre con la solita maturità, leadership ed efficacia, non certo comuni per un ragazzo di appena 19 anni. Niente ventello, niente doppia doppia , maè ancora una volta determinante per la vittoria di, la 16esima in stagione, la sesta in otto gare nella ACC Conference. Al Cameron Indoor Stadium i, numero 9 del ranking nazionale, superano in volatauna coriaceae il talento di origini italiane mette la firma su questa vittoria. Segna i due canestri determinanti nell'ultimo minuto e mezzo, sono 14 punti nella ripresa e, con 8 su 15 al tiro, 2 triple, 7 rimbalzi, 4 assist e anche 4 perse, sempre con la solita maturità, leadership ed efficacia, non certo comuni per un ragazzo di appena 19 anni.

"Era il momento di vincerla. Il coach ha disegnato un gioco ancora per me. Mi ha dato grande fiducia chiedendomi di andare a segnare. Non ho avuto scelta, dovevo solo concludere", ha raccontato Banchero. Il prospetto che vestirà, si spera, la maglia azzurra della nazionale italiana, ha chiuso il primo tempo con appena 5 punti tra cui una schiacciata in alley-oop da metà campo di Roach, poi nella ripresa ha preso in mano la situazione in prima persona e nel finale è stato decisivo. A circa 90" dalla fine, con Duke a +2, ha ricevuto palla in post basso, ha fatto un giro sul perno e ha realizzato con un tiro cadendo leggermente all'indietro; poi, coi suoi avanti 69-67 a 18" dal termine, ha chiuso il discorso andando verso il ferro e appoggiando al tabellone con un mix di potenza e tecnica.

"Non siamo una squadra perfetta. Siamo un gruppo molto giovane che ha dovuto fare i conti con delle pause, degli infortuni, ma che sta tirando fuori tutto quello che ha. Non ho ancora visto squadre perfette e certamente non lo siamo noi", ha detto coach Mike Krzyzewski. La sua Duke però continua a macinare risultati pur senza brillare e convincere al 100%, e può contare su altri elementi oltre a Banchero, sempre candidato alla numero 1 del prossimo Draft NBA di giugno. Contro Clemson positivi Wendell Moore, 13 punti, il centro Mark Williams da 10 punti, 10 rimbalzi e 3 stoppate, e il tiratore Joey Baker, 11 con 3 triple.

