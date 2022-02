Duke, numero 9 del ranking, che si impone 57-43 a South Bend, nell'Indiana, contro Notre Dame. Risultato "rotondo" per i Blue Devils : decisamente meglio anche Paolo Banchero che, dopo gli 11 punti coi Cardinals, ne piazza 21 con 9 rimbalzi, 2 recuperi, 1 stoppata e 10 su 22 al tiro contro i Fighting Irish, un bottino decisamente ineteressante per il fenomeno 19enne di origini italiane e probabile futuro azzurro con la Nazionale. Per Duke molto bene anche l'altro freshman, AJ Griffin, autore di 13 punti con 9 rimbalzi, mentre per Notre Dame stecca l'atteso Blake Wesley, altra matricola candidata al Draft NBA, che chiude con 6 punti e un disastroso 3 su 15 al tiro. Secondo successo di fila in trasferta e 18esima vittoria in 21 partite per, numero 9 del ranking, che si imponea South Bend, nell'Indiana, contro. Risultato "rotondo" per i dopo la sofferenza di sabato scorso per battere Louisville : decisamente meglio ancheche, dopo gli 11 punti coi Cardinals, ne piazzacontro i Fighting Irish, un bottino decisamente ineteressante per il fenomeno 19enne di origini italiane e probabile futuro azzurro con la Nazionale. Permolto bene anche l'altro freshman,, autore di 13 punti con 9 rimbalzi, mentre perstecca l'atteso, altra matricola candidata al, che chiude con 6 punti e un disastroso 3 su 15 al tiro.

A far la differenza è la difesa dei Blue Devils, che tiene a 14 punti gli avversari nel solo primo tempo (27-14 il punteggio all'intervallo) e a 43 alla fine, soprattutto infligge agli Irish il primo ko casalingo stagionale dopo 9 vittorie di fila. "Abbiamo giocato davvero molto bene in difesa, e questa per me è la storia della partita", ha detto coach Mike Krzyzewski che si è preso il confronto con Mike Brey, allenatore di Notre Dame e per anni suo storico assistente a Duke. "Sapevamo che sono una squadra che tira molto bene da tre punti, per cui dovevamo impedirgli di concludere dall'arco. Inoltre coi nostri lunghi abbiamo protetto bene l'area. Il piano partita ha funzionato", ha aggiunto Banchero, coi Blue Devils che hanno tenuto gli avversari al 28% dal campo, al 17% da tre (3 su 18) e hanno dominato a rimbalzo, 51 a 36.

La gara di Banchero è stata come al solito di grande sostanza: 7 punti nel primo tempo, con una tripla ad aprire il suo match, e 14 nella ripresa, col solito mix di conclusioni dalla media distanza sfruttando la capacità di attaccare sia fronte, sia spalle a canestro. Il gioco dal mid-range per ora è la sua dote migliore mentre c'è da migliorare il trattamento di palla in chiave NBA viste le palle perse in cui sta incappando (5 la scorsa notte). Prestazione positiva, anche se il giudizio più importante resta quello di mamma Rhonda, come ha detto Paolo a ESPN: "Cosa dirà della mia prova? Non saprei, dopo la sentirò al telefono e ascolterò cosa avrà da dirmi".

