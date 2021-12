Altra prova importante per Paolo Banchero che contribuisce alla vittoria di Duke per 76-65 contro Virginia Tech al Cameron Indoor Stadium nella gara che apre il calendario della ACC Conference. Il talento di origini italiane, candidato alla numero 1 del prossimo Draft NBA, si fa notare con 23 punti (9 su 20 al tiro), 8 rimbalzi e 3 assist, e diventa ancora più efficace nel secondo tempo quando coach Mike Krzyzewski decide di schierarlo da unico lungo in quintetto "piccolo" per colpire gli Hokies, decisamente migliori dei Blue Devils nella prima frazione.

Banchero inizia la gara con due assist sul perimetro per due triple dei compagni, poi nella ripresa si mette spesso e volentieri in proprio e fa vedere tutte le sue doti: la capacità di attaccare fronte a canestro partendo da 7 metri, il mix di soluzioni (anche una tripla su 4 tentativi), la fisicità e l'istinto con cui va a rimbalzo per correggere i propri errori (4 rimbalzi offensivi sugli 8 totali), e le doti di playmaking con cui vede i movimenti dei compagni e li serve (i 3 assist di cui sopra).

Alla fine il talento originario di Seattle ma coi nonni paterni partiti dal Piemonte, si prende i complimenti di Mike Young, coach di Virginia Tech: "È uno dei giocatori più talentuosi che abbia mai visto, è davvero bravo. Abbiamo provato a mettergli un freno con Aluma, poi con Mutts. I due ragazzi sapevano di avere un compito complicato da affrontare, ma ce l’hanno messa tutta e hanno giocato un bel po’ di possessi difensivi di alto livello. Paolo però è stato semplicemente migliore di loro". Un'altra bella prestazione che manda in brodo di giuggiole i Cameron Crazies (i rumorosissimi tifosi-studenti di Duke) e che fa prendere tanti appunti agli scout NBA.

