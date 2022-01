Tra Duke, la strada verso il Draft NBA e la Nazionale italiana, il nome di Paolo Banchero è sempre caldo. L'ultimo a parlare del giovane talento di origini italiane è Riccardo Fois, attuale assistente allenatore ad Arizona University e in passato nello staff azzurro: "Paolo vuole l'Italia e non credo che gli USA lo convocheranno o che lui nel caso accetti. Bisogna avere pazienza però. In questo 2022 sarà scelto. Ma il prossimo anno...". Nella sua intervista con Tuttosport il tecnico di origini sarde, negli ultimi due anni in NBA coi Phoenix Suns, specifica quanto Banchero senta un legame particolare con l'Italia: "Lui si sente legato, comunque. Di recente gli ho inviato il documentario sulla Nazionale di calcio ed era felice. Gli è piaciuto molto. Per me può diventare un buon, se non ottimo giocatore Nba".

Paolo vuole l'Italia e non credo che gli USA lo convocheranno o che lui nel caso accetti. Bisogna avere pazienza però

Ad

Al momento il fenomeno nato a Seattle sta giocando una stagione da protagonista coi Blue Devils di Duke ed è stabilmente nei primi tre posti dei Mock Draft NBA in vista di giugno assieme a Chet Holmgren e Jabari Smith, i due altri prospetti che gli contenderanno la numero 1 assoluta. Fois sottolinea che per l'Italia sarà molto importante ben comportarsi ad EuroBasket 2022 e conquistare un posto per la Fiba World Cup del 2023 in Asia, appuntamento a cui Banchero potrebbe partecipare da azzurro. "Sarà azzurro. Credo molto probabilmente nel 2022. A questo proposito è fondamentale qualificarsi per il Mondiale. Se io torno per lo staff all'Europeo? Lo spero, l'accordo con Arizona me lo consente", sottolinea Riccardo Fois.

NCAA Banchero firma 23 punti, vittoria in rimonta per Duke 23/12/2021 A 09:26

Inoltre Fois racconta come è nato il contatto con Paolo Banchero e come lui abbia costruito un rapporto e lo stia portando avanti proprio in chiave Nazionale: "Paolo andò a studiare a O'Dea High School, stato di Washington. E io ero a Gonzaga all'epoca. Nel suo secondo anno, dopo aver giocato anche a football, è cresciuto tanto fisicamente, da poco meno di due metri a 2,05, ma con la forza di un giocatore di football come il babbo. Io ho preso contatto con il papà Mario che tiene tanto alle sue origini italiane, liguri, ho cominciato a parlare anche con Paolo, che è rimasto entusiasta. Al torneo finale di Tacoma dominò in difesa e attacco i pari età e vinse il titolo e l'Mvp di categoria. Convinsi facilmente la Fip a puntarci. Il passaporto è arrivato nel 2020. E ora manteniamo contatti continui".

Riccardo Fois in esclusiva fra Phoenix Suns, Datome e coach Messina

NCAA Banchero vince il duello con Holmgren: vittoria Duke! 27/11/2021 A 09:07