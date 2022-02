Paolo Banchero, che per la prima volta resta sotto la doppia cifra (9 punti) e si vede segnare in faccia da Reece Beekman la tripla della vittoria per Virginia sul campo della sua Duke. Al Cameron Indoor Stadium i Blue Devils, numero 7 del ranking nazionale, perdono 69-68 in volata contro i Cavaliers: quarto ko stagionale a fronte di 19 successi, secondo sul parquet amico che chiude una striscia di cinque vittorie, l'ultima larghissima Una serataccia, forse la peggiore della carriera collegiale di, che per la prima volta resta sotto la doppia cifra (9 punti) e si vede segnare in faccia dala tripla della vittoria persul campo della sua. Al Cameron Indoor Stadium i, numero 7 del ranking nazionale, perdonoin volata contro i: quarto ko stagionale a fronte di 19 successi, secondo sul parquet amico che chiude una striscia di cinque vittorie, l'ultima larghissima sabato scorso nel derby in casa dei rivali di North Carolina

Per Banchero si chiude una striscia di 22 gare in doppia cifra (tutte quelle giocate finora, 5a striscia di sempre per un freshman sotto Coach K), 6 delle quali in doppia doppia: il talento di Seattle, di origini italiane, evidentemente inizia a mostrare un po' di stanchezza e non sarebbe strano per uno che ha appena 19 anni. Aldilà dei 9 punti con 3 su 9 al tiro, 2 su 2 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate, comunque numeri tutt'altro che terribili, spicca il fatto che Paolo non abbia preso alcun tiro nella ripresa, fatta eccezione per la "preghiera" a meno di un secondo dalla fine con Duke sotto 69-68. "Ha toccato molti palloni ma abbiamo bisogno che si prenda dei tiri", ha commentato coach Mike Krzyzewski.

Una partita storta ci sta e questo cambia relativamente le quotazioni di Banchero in chiave Draft NBA 2022 dove resta un sicuro Top 3. Va detto che in generale non è stata una partita brillante per tutta Duke, a maggior ragione dopo la grande vittoria di sabato in casa di North Carolina (+20, 87-67). Eppure i Blue Devils hanno sempre dovuto rincorrere, si sono trovati anche a -12 nel primo tempo (32-20), e sono riusciti a mettere il naso avanti soltanto nel finale sul 64-63 con Roach. Poi lì è salito in cattedra Reece Beekman che prima ha rubato palla allo stesso Roach per segnare il 66-66, e poi coi suoi sotto di 2 ha insaccato la bomba della vittoria nonostante le braccia protese di Banchero.

Per Duke i migliori sono il centro Mark Williams, 16 punti ma appena 19' in campo a causa dei falli, e Trevor Keels, 12 tutti nella ripresa. Oltre a Banchero stecca anche l'altro super freshman AJ Griffin che, dopo i 27 punti rifilati ai Tar Heels, chiude con appena 2 punti con 1 su 7 al tiro.

