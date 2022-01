Duke non si salva e perde in casa 76-74 contro una non irresistibile Miami. I Blue Devils, numero 2 del ranking e con un record di 12-1 entrando in questa gara, cedono in volata nella terza sfida della ACC Conference: non bastano i 20 punti, 13 dei quali nella ripresa, di Paolo Banchero, che aggiunge anche 7 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate e 3 palle perse alla sua prestazione. Una gara tutto sommato positiva per il talento di origini italiane che in 35' chiude con un complessivo 6 su 10 al tiro con 2 su 4 da tre e 6 su 7 ai liberi. Piegata a fatica Georgia Tech dopo due settimane di stop per Covid , questa voltanon si salva e perde in casacontro una non irresistibile. I Blue Devils, numero 2 del ranking e con un record di 12-1 entrando in questa gara, cedono in volata nella terza sfida della ACC Conference: non bastano i, 13 dei quali nella ripresa, di, che aggiunge anche 7 rimbalzi, 2 assist, 2 stoppate e 3 palle perse alla sua prestazione. Una gara tutto sommato positiva per il talento di origini italiane che in 35' chiude con un complessivo 6 su 10 al tiro con 2 su 4 da tre e 6 su 7 ai liberi.

Il problema di Duke è che non capitalizza la superiorità fisica (44 a rimbalzi a 30 e 9 stoppate a 4) e perde una vagonata di palloni, 17 alla fine, con Miami che viceversa ne recupera 15. I Blue Devils erano comunque riusciti a raddrizzarla grazie a Banchero che nella ripresa firma la rimonta con una tripla e un gioco da tre punti facendosi largo sotto canestro, e poi con altri due bersagli per il momentaneo 74-71. Lì però Duke si pianta e il Cameron Indoor Stadium diventa terra di conquista degli Hurricanes di coach Jim Larranaga che sorpassano con una penetrazione di McGusty a 22 secondi dal termine. I padroni di casa hanno comunque il tiro per vincere ma la tripla di Keels si spegne sul ferro.

Questo ko non cambia nulla nelle valutazioni su Banchero in chiave Draft NBA 2022 dove resta uno dei candidati alla numero 1 assoluta assieme a Jabari Smith e a Chet Holmgren. Il prossimo impegno sarà in trasferta sul parquet di Wake Forest, prima chance per riscattare questo ko.

