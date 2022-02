Paolo Banchero estremamente brillante ed efficace quello in campo con Duke, ma le sue quotazioni in chiave Draft NBA di giugno restano invariate, molto alte. Infatti l'ala 19enne di Seattle, ma di chiare origini e passaporto italiano, è al numero 3 dell'ultimo Mock Draft rilasciato dal sito specializzato ESPN alle spalle di Chet Holmgren di Gonzaga, alla 1, e di Jabari Smith di Auburn, alla 2. Il potenziale di Paolo è indiscusso, nelle ultime settimane Cade Cunningham, rookie dei Detroit Pistons, ma in vista di giugno alle sue spalle scalpitano Jaden Ivey, razzente guardia di Purdue, AJ Griffin, suo compagno a Duke, e Jalen Duren, centro di Memphis. Nell'ultimo periodo non è unestremamente brillante ed efficace quello in campo con, ma le sue quotazioni in chiavedi giugno restano invariate, molto alte. Infatti l'ala 19enne di Seattle, ma di chiare origini e passaporto italiano, è aldell'ultimorilasciato dal sito specializzatoalle spalle didi, alla 1, e didi, alla 2. Il potenziale di Paolo è indiscusso, nelle ultime settimane ha ricevuto attestati di stima pure da Jayson Tatum dei Boston Celtics e da, rookie dei Detroit Pistons, ma in vista di giugno alle sue spalle scalpitano, razzente guardia di, suo compagno a, e, centro di

La scorsa notte i Blue Devils hanno vinto in volata 65-61 in casa di Virginia - 24esimo successo stagionale in 28 partite - e Paolo ha giocato forse la peggior partita, con soli 8 punti, 5 rimbalzi e 3 palle perse, e addirittura 2 su 13 al tiro (la seconda gara stagionale sotto la doppia cifra). Banchero veniva da una buona prova contro Florida State - 17 punti e 8 rimbalzi con 6 su 12 al tiro e 5 su 5 ai liberi -, mentre in quella precedente aveva nuovamente faticato, compilando contro Wake Forest un tabellino da 13 punti, 3 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate e 3 perse, ma 2 su 10 al tiro e 1 su 5 da tre.

Quello che evidentemente sta un po' penalizzando Banchero nell'ultimo periodo sono chiaramente le scelte di tiro e le zone di campo in cui gioca: sembra che coach Mike Krzyzewski stia provando a farlo partire e giocare lontano da canestro e anche con la palla in mano per creare in prima persona quasi per prepararlo al futuro NBA, viceversa sarebbe molto più devastante ed efficace se fosse più vicino al ferro dove potrebbe sfruttare i suoi centimetri, la fisicità e anche l'ottimo tocco per tirare dalla corta-media distanza. A febbraio sta viaggiando a 14 punti, 8.5 rimbalzi, 4 assist e 2.6 perse di media, tirando però abbastanza male, 37% dal campo (46% in stagione), e 21% da tre (6 su 29).

Fuori dal campo invece continua a centrare nuovi obiettivi Banchero: dopo aver firmato contratti di sponsorizzazione con 2K e Panini, Paolo ha annunciato sui social un altro accordo, quello con JD Sports, marchio britannico che si occupa di vendita di abbigliamento sportivo e alla moda. Nello spot il nativo di Seattle si trova su un treno e spicca l'immagino dove mette il passaporto italiano davanti a quello americano. Un segno che fa sperare in chiave Azzurro della Nazionale.

