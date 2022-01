Non brillante e decisivo come al solito Paolo Banchero, ma Duke si impone 74-65 in casa di Louisville e centra la 17esima vittoria stagionale in 20 partite (7-2 in ACC Conference). I Blue Devils di coach Mike Krzyzewski devono soffrire più del previsto ma alla fine escono indenni dal KFCYum Center (sì, quelli del pollo fritto...) contro i Cardinals, affamati e stimolati dopo il cambio di allenatore tre giorni fa, con Mike Pegues promosso al posto del licenziato Chris Mack.

Per il talento di origini italiane e chiarissimo indiziato per la numero 1 del Draft NBA 2022 (non va sotto la 3, fidatevi), una prova non scintillante anche se alla fine arriva la doppia doppia da 11 punti e 15 rimbalzi, più 3 assist e una stoppata. Spicca il 5 su 15 al tiro di Banchero, con 0 su 2 da tre: sono 5 punti con 2 su 4 nella prima frazione (una schiacciata dopo un bellissimo giro sul perno, e un jumper in acrobazia), mentre nella ripresa aggiunge altri 6 punti ma con 3 su 11. L'ultimo canestro della sua serata è quello che chiude il match sul 70-60, un tiro in allontamento che sottolinea ancora una volta l'ampio arsenale del nativo di Seattle, pur come detto in una serata non semplice.

Pratagonista vero è l'altro super freshman di Duke ovvero AJ Griffin, figlio di Adrian, ex giocatore dei Chicago Bulls e ora assistente allenatore ai Raptors. Determinante con 22 punti con 8 su 13 al tiro e 5 su 5 da tre: tre bombe nel primo tempo, compreso il buzzer beater allo scadere per il 40-35, e due in fila nella ripresa, quelle che spezzano definitivamente le gambe a Louisville per passare da 62-60 a 68-60 a meno di 5' dal termine. Bene anche il centro Mark Williams, pure lui in doppia doppia con 14 punti e 11 rimbalzi, cui aggiunge una stoppata importantissima nel momento del break, e poi la schiacciatona che chiude il discorso in una gara che Duke aveva iniziato bene partendo 14-2 e poi toccando il +15 sul 22-7, ma che poi ha dovuto rivincere contro dei Cardinals bravi a rimontare e a trovare il pareggio sul 60-60.

