Avrei preferito essere dall'altra parte, ma sono orgoglioso di quello che hanno fatto i miei ragazzi". Parla così in conferenza stampa Mike Krzyzewski, Coach K, Torneo NCAA 2022. La sua ultima gara in carriera dopo 47 anni, 42 al timone dei Blue Devils con cui ha vinto 5 titoli raggiungendo 13 Final Four, record assoluto. Krzyzewski, una leggenda assoluta, un mito del college basket, colui che ha messo Duke sulla mappa e l'ha fatta diventare un brand conosciuto in tutto il mondo. ". Parla così in conferenza stampa, Coach K, dopo la sconfitta della sua Duke per 81-77 contro North Carolina nella seconda semifinale del. La sua ultima gara in carriera dopo 47 anni, 42 al timone deicon cui ha vintoraggiungendo, record assoluto., una leggenda assoluta, un mito del college basket, colui che ha messosulla mappa e l'ha fatta diventare un brand conosciuto in tutto il mondo.

Ad

Tar Heels di North Carolina, i nemici di sempre, quelli distanti meno di 10 chilometri, quelli del derby della Tobacco Road, la rivalità per antonomasia, a rovinargli la festa per la seconda volta. La prima un mese fa, Krzyzewski, un ko che l'allenatore definì "inaccettabile" davanti ad una parata di stelle tra ex giocatori e grandi nomi dello sport e non solo. La seconda la scorsa notte, per negargli l'accesso alla finalissima del Torneo in quella che è stata la prima storica volta di Duke-North Carolina alla March Madness. Sembrava tutto apparecchiato per il lieto fine, chiudere il suo lungo viaggio con una vittoria, col taglio di un'ultima retina. E invece no: sono stati i, i nemici di sempre, quelli distanti meno di 10 chilometri, quelli del derby della, la rivalità per antonomasia, a rovinargli la festa per la seconda volta. La prima un mese fa, il 5 marzo, quando UNC vinse al Cameron Indoor contro Duke nell'ultima casalinga di, un ko che l'allenatore definì "" davanti ad una parata di stelle tra ex giocatori e grandi nomi dello sport e non solo. La seconda la scorsa notte, per negargli l'accesso alla finalissima del Torneo in quella che è stata la prima storica volta dialla March Madness.

NCAA Duke sfida North Carolina: Banchero a caccia della finale IERI A 08:34

"In questo momento non si tratta di me. Sono più preoccupato per i miei ragazzi: stavano piangendo quando eravamo ancora sul parquet, ed è l'unica cosa che mi interessa adesso", ha detto Krzyzewski con fare paterno. "Tutti i giocatori in campo hanno giocato col cuore e il pubblico è rimasto in piedi per quasi tutto il tempo. E' stata una partita grandiosa, ha rispettato le attese... in fondo sono fiero dei miei ragazzi. Abbiamo avuto le nostre occasioni negli ultimi due minuti ma loro sono stati più bravi", ha aggiunto Coach K, che chiude con un record complessivo di 1.202 successi e 368 ko sulla panchina di Duke, e un bilancio pari di 50-50 nelle 100 gare contro Carolina.

Si chiude dunque una pagina di storia di college basket, anzi di basket mondiale: Krzyzewski va in pensione e lascia il timone di Duke a Jon Scheyer, nominato successore all'inizio di questa stagione. "Starò bene, sono fortunato ad essere stato per così tanto tempo sul campo. Puoi avere sentimenti positivi o negativi, ma ti senti sempre bene quando sei dentro queste arene. Sono sicuro che questa sensazione mi mancherà ma questi ragazzi hanno reso incredibile la mia ultima volta", il saluto di Coach K.

Paolo Banchero, l'azzurro che sta conquistando il college basket

NBA Duke alla Final Four, Banchero alla 2 del Mock Draft di ESPN 29/03/2022 A 09:30