Da Durham a New Orleans passando per San Francisco, con l'Italia sul passaporto e nel futuro (in maglia azzurra). Paolo Banchero centra il traguardo e porta Duke alla Final Four NCAA di New Orleans contribuendo al successo dei suoi Blue Devils per 78-69 contro Arkansas nella finale del West Regional giocata al Chase Center: il talento di origini italiane, sicuro Top 5 al prossimo Draft NBA, firma una prova da 16 punti e 7 rimbalzi, viene eletto miglior giocatore di quello spicchio di tabellone e garantisce a Duke la prima Final Four dal 2015, quando vinse il titolo. Si tratta della 13esima per Mike Krzyzewski, Coach K, che diventa primatista assoluto nella storia del College Basket davanti alle 12 del mitico John Wooden.

Banchero, nato a Seattle di chiare origini e passaporto italiano, è l'unico dei Chet Holmgren (Gonzaga), Jabari Smith (Auburn) e Jaden Ivey (Purdue). Gioca Duke chiude il primo tempo (45-33). Nella ripresa realizza il primo canestro dei Blue Devils per il nuovo +12, poi va ancora a segno per il +7 stoppando il tentativo di rimonta dei Razorbacks. Il suo fatturato dice 16 punti, 7 rimbalzi, 3 assist, una stoppata con 4 su 11 al tiro e 7 su 8 ai liberi in 38', quanto basta per essere eletto miglior giocatore del West Regional. , nato a Seattle di chiare origini e passaporto italiano, è l'unico dei grandi prospetti da NBA rimasti in corsa al Torneo dopo le eliminazioni di(Gonzaga),(Auburn) e(Purdue). Gioca una gara meno brillante rispetto alle precedenti tre , ma si conferma solido, essenziale, un leader nonostante i soli 19 anni: segna i primi 4 punti in lunetta per il 20-14, poi un jumper dalla media distanza e soprattutto la bomba del 40-33 che apre il parziale di 8-0 conchiude il primo tempo (45-33). Nella ripresa realizza il primo canestro deiper il nuovo +12, poi va ancora a segno per il +7 stoppando il tentativo di rimonta dei. Il suo fatturato dice 16 punti, 7 rimbalzi, 3 assist, una stoppata con 4 su 11 al tiro e 7 su 8 ai liberi in 38', quanto basta per essere eletto

"Ecco qui il GOAT (greatest of alla time, il più grande di sempre)", interviene Banchero durante l'intervista post partita a Mike Krzyzewski. "Ma stai zitto", lo rimbrotta simpaticamente Coach K nel siparietto immediatamente successivo alla fine del match. In effetti l'allenatore dei Blue Devils è un assoluta leggenda e punta a chiudere la carriera uscendo dalla porta principale, con la 13esima Final Four (in 5 decadi diverse) e magari col titolo, il primo dal 2015. La sua Duke non aveva mai vinto una gara al Torneo sulla costa pacifica (era 0-5), stavolta ci è riuscito con una gara controllata dall'inizio alla fine, con un dominio all'interno dell'area (55% da due e 34-25 a rimbalzo) e arrivando anche a +18 (72-54).

Banchero, i Blue Devils si godono la doppia doppia di Mark Williams, 12 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate, con 6 su 6 al tiro; il miglior marcatore è AJ Griffin con 18 punti mentre Moore ne aggiunge 14 e le guardie Roach e Keels chiudono con 9 punti a testa, quest'ultimo autore della tripla sulla sirena del primo tempo per il 45-33. Ora Duke attende la sua avversaria nella semifinale di sabato prossimo: o la "Cenerentola" St. Peter's, o North Carolina, i rivali storici, Coach K. Oltre a, isi godono la doppia doppia di, 12 punti, 12 rimbalzi e 3 stoppate, con 6 su 6 al tiro; il miglior marcatore ècon 18 punti mentrene aggiunge 14 e le guardiechiudono con 9 punti a testa, quest'ultimo autore della tripla sulla sirena del primo tempo per il. Oraattende la sua avversaria nella semifinale di sabato prossimo: o la "Cenerentola", o, i rivali storici, quelli che li hanno battuti nell'ultima gara casalinga della stagione , rovinando la festa a

Anche Villanova alla Final Four

Prima della gara di Duke è andata in scena la finale del South Region e Villanova ha battuto 50-44Houston nella gara giocata a San Antonio. Match dal punteggio basso, fisico, a ritmo più che controllato, e a spuntarla sono stati i Wildcats di coach Jay Wright, guidati dai 16 punti e 10 rimbalzi di Jermaine Samuels e dai 12 di Chase Daniles. Per 'Nova è la terza Final Four in 7 anni: nel 2016 e nel 2018 tornò a casa con il titolo. In semifinale se la vedranno con la vincente tra Miami e Kansas, l'unica numero 1 del tabellone ancora in corsa.

Italiani all'estero, crescere fuori dalla comfort zone

