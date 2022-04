Paolo Banchero nel Torneo NCAA: il talento di origini italiane segna 20 punti aggiungendo 10 rimbalzi ma la sua Duke perde in volata 81-77 contro North Carolina nella seconda semifinale della Final Four di New Orleans e quindi saranno i Tar Heels ad affrontare Kansas nella finalissima in programma lunedì notte. Per i Blue Devils una delusione cocente, soprattutto perchè si chiude con una sconfitta la carriere leggendaria di Mike Krzyzewski dopo 42 anni sulla panchina dei Dukies: ancora una volta North Carolina guastafeste, Final Four nel primo derby della storia al Torneo. Una beffa atroce per lui, una gioia incontenibile per Hubert Davis, al primo anno sulla panchina dei Tar Heels e dritto all'atto conclusivo contro i Jayhawks di un altro "santone" come Bill Self, capaci di superare nettamente 81-65 Villanova nella prima semifinale. Fine della corsa pernel: il talento di origini italiane segna 20 punti aggiungendo 10 rimbalzi ma la suaperde in volatacontronella seconda semifinale dellae quindi saranno iad affrontarenella finalissima in programma lunedì notte. Per iuna delusione cocente, soprattutto perchè si chiude con una sconfitta la carriere leggendaria didopo 42 anni sulla panchina dei Dukies: ancora una voltaguastafeste, capace di vincere al Cameron Indoor nell'ultima casalinga di Coach K e poi di batterlo allanel primo derby della storia al Torneo. Una beffa atroce per lui, una gioia incontenibile per, al primo anno sulla panchina deie dritto all'atto conclusivo contro idi un altro "santone" come, capaci di superare nettamentenella prima semifinale.

North Carolina-Duke 81-77

Partita bellissima doveva essere e gara bellissima è stata, sempre in equilibrio, con 12 parità e 18 cambi al timone del match. I Blue Devils dominano a rimbalzo, 50 a 41, ma perdono 10 palloni (solo 4 per UNC), e soprattutto tirano male, sia da tre (5 su 22), che ai liberi (12 su 20), decisamente peggio rispetto ai Tar Heels (10 su 26 dall'arco e 17 su 24 in lunetta). Nel primo tempo Duke trova un paio di volte il +6, la seconda con una tripla di Banchero per il 34-28, poi all'intervallo è 37-34 Blue Devils per il gioco da tre punti di Roach. La ripresa si apre con due schiacciate di Williams e Paolo per il +7 e lì arriva un parziale di 13-0 di North Carolina con 10 punti di Love e 3 di Manek che mandano davanti UNC.

Duke non ci sta e risponde con Keels e Banchero che pareggia sul 47-47, poi da lì è battaglia. I Tar Heels sembrano aere qualcosa in più, tornano a +5 con Love e Davis, ma i Blue Devils non ci mollano e rimettono il naso avanti sul 67-65 con due liberi di Griffin. Il finale è incredibile, Keels e Moore replicano dall'arco al siluro di Manek, poi dopo i liberi segnati da Davis e quelli sanguinosi falliti da Williams, è Caleb Love a mettere il canestro partita, la bomba del 78-74, perchè poi è la stessa guardia in maglia numero 2 a sigillare la vittoria dalla lunetta. Proprio Caleb Love è il miglior marcatore della gara con 28 punti, ancora una volta devastante come contro UCLA e contro St. Peter's, Davis e Manek ne aggiungono 18 e 14 rispettivamente, mentre è dominando la gara di Armando Bacot da 11 punti e 21 rimbalzi, la 30esima doppia doppia stagionale, record per l'ACC davanti a Tim Duncan.

Duke perde così il 258esimo derby della Tobacco Road, Coach K la sua 100esima gara contro North Carolina (50 vinte, 50 perse) e anche Paolo Banchero deve dire addio al sogno di Trevor Keels, 19 punti, l'ultimo ad arrendersi, mentre delude l'altro atteso freshman AJ Grriffin, 6 punti con un solo canestro dal campo, e Mark Williams è frenato dai falli che lo tengono a 8 punti con 4 rimbalzi in soli 17'. perde così il 258esimo derby dellala sua 100esima gara contro(50 vinte, 50 perse) e anchedeve dire addio al sogno di chiudere col titolo l'unico anno al college . Il futuro (speriamo) Azzurro finisce con 20 punti, 10 rimbalzi, 2 assist e 2 stoppate in 39' (mai uscito di fatto), con 8 su 17 dal campo e 2 su 4 ai liberi, il migliore dei suoi, anche se un po' sparito nel finale tirato; buona la prova di, 19 punti, l'ultimo ad arrendersi, mentre delude l'altro atteso freshman, 6 punti con un solo canestro dal campo, eè frenato dai falli che lo tengono a 8 punti con 4 rimbalzi in soli 17'.

Kansas-Villanova 81-65

Nella prima semifinale è un dominio assoluto dei Jayhawks che superano 81-65 Villanova grazie in particolare alla prova dall'arco, 13 su 24 alla fine. Decisivo il senior Ochai Agbaji, 21 punti con 6 su 7 da tre, mentre dominante è il lungo David McCormack, 25 punti con 9 rimbalzi, bravo a sfruttare l'assenza di centimetri e chili nella squadra avversaria; bene anche Wilson, 11 punti e 12 rimbalzi, letale Braun, con 10 punti, 5 assist e le due triple che hanno tagliato le gambe definitivamente a 'Nova. Ai Wildcats non sono bastati i 17 punti di Gillespie e i 16 di Slater.

Sarà dunque finale tra Kansas e North Carolina, la riedizione del match del 1957, vinto dai Tar Heels che inoltre sono alla terza finale dal 2016: quell'anno persero allo scadere contro Villanova, nel 2017 vinsero invece contro Gonzaga.

