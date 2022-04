La corsa di North Carolina si spegne sul più bello ed è Kansas a festeggiare il titolo NCAA 2022 al Superdome di New Orleans. I Jayhawks conquistano il quarto titolo della loro storia, il primo dal 2008, quello col canestro allo scadere di Mario Chalmers contro la Memphis di Derrick Rose: è il secondo trionfo di coach Bill Self proprio dopo quel 2008, un riscatto doppio per lui che aveva perso sempre a New Orleans la finale del 2012 contro la Kentucky di Anthony Davis. Questa volta a trionfare è il coro "Rock chalk Jayhawks", Kansas si impone 72-69 rimontando da -16 nel primo tempo (38-22), la più larga nella storia del Torneo dal successo di Loyola-Chicago da -15 nel 1963. "Ho detto ai ragazzi che sarebbe bastato giocare meglio e hanno seguito alla lettera il mio consiglio", il commento di Self che festeggia davanti a tanti ex alunni sugli spalti come Danny Manning, Paul Pierce, Drew Gooden, i gemelli Morris e Mario Chalmers, l'eroe del precedente titolo.

Tar Heels invece una delusione amara nonostante fossero arrivati alla Final Four da autentica outsider col seed numero 8 dopo una stagione di alti e bassi ma 40-25 e un massimo vantaggio di +16 dopo un tremendo break di 16-0, senza contare il 18-2 da seconda opportunità. Invece nella ripresa è venuta fuori di prepotenza Kansas e ha messo le mani sul titolo, nonostante UNC abbia avuto tre volte il tiro del potenziale pareggio negli ultimi secondi, una con Puff Johnson e due con Caleb Love. Si tratta della sesta finale persa sulle 12 giocate da North Carolina nella propria storia mentre per la formazione del debuttante Hubert Davis (primo anno da coach dopo una vita da assistente di Roy Williams, che a sua volta lasciò la panchina di Kansas a Self, ndr) si tratta del primo storico ko al Torneo dopo 46 successi quando la squadra aveva un margine in doppia cifra all'intervallo. Per iinvece una delusione amara nonostante fossero arrivati allada autenticacol seed numero 8 dopo una stagione di alti e bassi ma capaci anche di battere i rivali storici di Duke e di porre fine alla carriera di coach Mike Krzyzewski : sembrava che il sogno potesse continuare dopo un primo tempo perfetto dae un massimo vantaggio di +16 dopo un tremendo break di 16-0, senza contare il 18-2 da seconda opportunità. Invece nella ripresa è venuta fuori di prepotenzae ha messo le mani sul titolo, nonostanteabbia avuto tre volte il tiro del potenziale pareggio negli ultimi secondi, una cone due con. Si tratta della sesta finale persa sulle 12 giocate da North Carolina nella propria storia mentre per la formazione del debuttante(primo anno da coach dopo una vita da assistente di Roy Williams, che a sua volta lasciò la panchina di Kansas a Self, ndr) si tratta del primo storico ko al Torneo dopoquando la squadra aveva un margine in doppia cifra all'intervallo.

David McCormack con 15 punti e 10 rimbalzi per Kansas nella finale del Torneo NCAA 2022 Credit Foto Getty Images

La partita

Kansas, unica numero 1 arrivata alla Final Four, parte forte, 7-0, poi va avanti 18-14 con una bomba di Martin, ma North Carolina c'è, soprattutto con la difesa e i canestri di Bacot. Sul 22-22 arriva il tornado Tar Heels: 16-0 aperto da due bombe del barbuto Manek, e una serie di liberi di Davis e Bacot per il 38-22! I Jayhawks rispondono con un jumper di Agbaji ma sulla sirena Johnson segna in tap-in il 40-25 con cui si torna negli spogliatoi dopo un primo tempo a senso unico.

Nella ripresa però è un'altra gara: Kansas cambia marcia in difesa, UNC va in tilt e la squadra di Self piazza un break di 25-7 che porta i suoi da -12 (43-31) a +6 (56-50). Un parziale in cui c'è un po' tutto dei Jayhawks, il talento balistico di Martin e Braun, l'atletismo di Wilson e Agbaji, e la fisicità del centro McCormack. I Tar Heels però non mollano, trovano 9 punti consecutivi dal sorprendente Puff Johnson, e tornano addirittura davanti sul 69-68 a 100" dalla fine con due canestri di Love e Manek da sotto. A quel punto è volata, UNC perde Bacot per infortunio e così McCormack può dominare in area: suoi i due canestri che valgono prima il sorpasso e poi il 72-69. Negli ultimi 15" la squadra di Davis ha tre chance per provare a pareggiare ma le conclusioni di Johnson e Love non vanno, e così è Kansas ad esultare.

I numeri

La vittoria di Kansas è firmata dalle doppie doppie di McCormack, 15 punti e 10 rimbalzi, e Braun, 12+12, Wilson aggiunge 15 punti, Martin ne realizza 14 con 4 triple uscendo dalla panchina, mentre il prospetto NBA Ochai Agbaji finisce con 12 punti, 3 rimbalzi e il premio, generoso, di miglior giocatore. Per i Tar Heels ci sono invece 11 punti di Puff Johnson, 13 di Caleb Love ma con un disastroso 5 su 24 al tiro, e le doppie doppie di RJ Davis (15 con 12 rimbalzi), Manek (13+13) e Armando Bacot, 15 punti e 15 rimbalzi, la 31esima della sua stagione (record NCAA eguagliato).

UNC paga le disastrose percentuali al tiro, 31% dal campo e 5 su 23 dall'arco, e le 13 palle perse, mentre Kansas la spunta nonostante l'evidente deficit a rimbalzo, -20 (55-35), ma limita le palle perse, 9, e piazza 6 recuperi contro 2 di North Carolina. Soprattutto i Jayhawks tirano meglio: 44% dal campo e 6 su 17 da tre, pur con un non eccellente 8 su 14 ai liberi.

