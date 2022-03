North Carolina, Duke, Kansas, Villanova: un quartetto dal sangue blu, di nobiltà assoluta del College Basket per la Final Four del Torneo NCAA 2022 in programma a New Orleans, Louisiana, il 2 e 4 aprile. Ovviamente spicca la semifinale fra Tar Heels e Blue Devils, la rivalità per eccellenza del basket universitario, il derby della Tobacco Road, due college le cui sedi sono distanti poche miglia e che da sempre sono sinonimo di pallacanestro NCAA. Nella domenica degli Oscar, una sceneggiatura da film: il primo Duke-North Carolina di sempre al Torneo nell'ultima stagione di Mike Krzyzewski, pronto al ritiro dopo Paolo Banchero, talento da Top 5 al prossimo Draft NBA con origini e passaporto italiano. : un quartetto dal sangue blu, di nobiltà assoluta del College Basket per ladelin programma a New Orleans, Louisiana, il 2 e 4 aprile. Ovviamente spicca la semifinale fra, la rivalità per eccellenza del basket universitario, il derby della, due college le cui sedi sono distanti poche miglia e che da sempre sono sinonimo di pallacanestro NCAA. Nella domenica degli, una sceneggiatura da film: il primodi sempre al Torneo nell'ultima stagione di, pronto al ritiro dopo 42 anni sulla panchina dei Blue Devils e 13 Final Four, un record assoluto . Con in più, per noi, la presenta di, talento da Top 5 al prossimocon origini e passaporto italiano.

Ad

Duke e North Carolina si sono affrontate 257 volte, due nell'ultima stagione, con Coach K davanti al proprio pubblico. La gara di sabato, come detto la prima di sempre al Torneo, sarà uno scontro con tutti gli occhi del mondo, non solo dell'America, addosso: da una parte Banchero e soci, dall'altra un gruppo che è andato ben oltre le più rosee aspettative, col talento cristallino ma altalenante di Caleb Love e Armando Bacot, e la leadership del barbuto Brady Manek. Sullo sfondo il confronto tra i due coach: da una parte Krzyzewski, Coach K, un santone della pallacanestro che ha ammassato record su record, dall'altra Hubert Davis, alla prima stagione da capo allenatore a UNC dopo una vita da assistente ad un altro mito come Roy Williams. Negli ultimi 102 annisi sono affrontate, due nell'ultima stagione, con un successo netto dei Blue Devils di Banchero al Dean Dome e poi quello dei Tar Heels al Cameron Indoor Stadium , un risultato significativo e pesante, una delusione perchè arrivato nell'ultima storica partita didavanti al proprio pubblico. La gara di sabato, come detto la prima di sempre al Torneo, sarà uno scontro con tutti gli occhi del mondo, non solo dell'America, addosso: da una partee soci, dall'altra un gruppo che è andato ben oltre le più rosee aspettative, col talento cristallino ma altalenante di, e la leadership del barbuto. Sullo sfondo il confronto tra i due coach: da una parte, un santone della pallacanestro che ha ammassato record su record, dall'altra, alla prima stagione da capo allenatore a UNC dopo una vita da assistente ad un altro mito come

NCAA Duke continua a ballare: Banchero e coach K alla Final Four IERI A 08:18

Tar Heels arrivano alla Final Four grazie al successo netto per 69-49 su St. Peter's, la sorpresa assoluto del Torneo, la "Cinderella", UNC è stata però troppa, da subito, e non c'è stato scampo per i "Peacocks", i "pavoni", la storia con la "s" maiuscola di questa March Madness. Ottimo Caleb Love, 14 punti, dopo i 30 della partita precendete con UCLA, 19 con 8 rimbalzi e 4 triple per Brady Manek, dominante il centro Armando Bacot, 20 punti, 22 rimbalzi, 2 stoppate, il sesto giocatore negli ultimi 40 anni a registrare un 20+20 (tra questi Hakeem Olajuwon e Tim Duncan). arrivano alla Final Four grazie al successo netto persu, la sorpresa assoluto del Torneo, la la prima numero 15 di sempre ad arrivare alle Elite Eight . La fisicità diè stata però troppa, da subito, e non c'è stato scampo per i, i "pavoni", la storia con la "s" maiuscola di questa. Ottimo, 14 punti, dopo i 30 della partita precendete con UCLA, 19 con 8 rimbalzi e 4 triple per, dominante il centro, 20 punti, 22 rimbalzi, 2 stoppate, il sesto giocatore negli ultimi 40 anni a registrare un 20+20 (tra questi Hakeem Olajuwon e Tim Duncan).

L'altra semifinale vedrà di fronte Kansas e Villanova, altra sfida tra due santoni della panchina come Bill Self, campione 2008, e Jay Wright, al titolo nel 2016 e nel 2018. Per Kansas l'ultimo scoglio da superare è stata Miami, numero 11 del seeding, gli Hurricanes allenati da Jim Larranaga: 76-50 il risultato in favore dei Jayhawks grazie ad un secondo tempo devastante da 47-15 con 15 punti di McCormack, 12 di Braun e 18 con 5 rimbalzi e 4 assist del prospetto da NBA Ochaj Agbaji. Per Kansas, unica n.1 rimasta in corsa, è la 16esima Final Four della sua storia, la prima dal 2018.

Italiani all'estero, crescere fuori dalla comfort zone

NCAA Non solo Banchero: i 10 talenti da seguire al Torneo 17/03/2022 A 10:28