Sono passati solo due giorni di Torneo NCAA e non ci sono già più bracket vivi (i tabelloni coi pronostici) in giro per il mondo. Il primo turno ha regalato tantissime sorprese - fuori Kentucky, Iowa, Connecticut e Alabama - ma queste non hanno coinvolto Duke che supera abbastanza agevolmente 78-61Cal State Fullerton a Greenvile, South Carolina, e avanza al secondo turno dove se la vedrà con gli Spartans di Michigan State, a loro volta vincenti in volata 74-73 contro Davidson. Sarà una grande classica del college basket domenica alle 20.15, ora italiana, col confronto, il sesto, tra due santoni della panchina come Mike Krzyzewski e Tom Izzo.

Prima però bisogna godersi il successo su Cal State Fulerton e se lo gode Paolo Banchero, autore di una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi. "È tutto quello che ho sempre sognato. E anche meglio. Bello continuare così, con una vittoria. Ma adesso sotto con la prossima", ha detto il talento di origini italiane nell'immediato post partita, il successo numero 98 al Torneo per Coach K, record assoluto in costante aggiornamento. Una vittoria in cui, oltre alla prova di Banchero, ci sono i 15 punti con 7 rimbalzi del centro Mark Williams, i 13 di Moore, i 12 di Roach e i 10 punti di AJ Griffin, per un quintetto tutto in doppia cifra.

La gara di Paolo è solida fin dall'inizio: segna due bombe per il 10-2 dei Blue Devils, poi firma il 15-4 con l'appoggio e inchioda due schiacciate, la seconda a correggere un suo stesso errore per il 37-27 dell'intervallo (12 e 7 rimbalzi con 5 su 9 al tiro). Nella ripresa si vede un po' meno, anche perchè la gara è indirizzata, e si fa notare per un bellissimo canestro con fallo, al volo, su assist di Williams in un pregevole "alto-basso", e poi insacca il jumper del +20 sul 61-41 a 9' dal termine. Alla sirena il tabellino dice 17 punti, 10 rimbalzi, 4 assist, 2 stoppate, 1 recupero, 2 perse, 7 su 14 al tiro e 2 su 4 da tre, il terzo di sempre in maglia Duke a debuttare al Torneo con una doppia doppia dopo Jayson Tatum nel 2017 e RJ Barrett nel 2019.

Gli altri prospetti NBA

Banchero è solida quanto basta per rispondere agli Jabari Smith firma il successo di Auburn contro Jacksonville State per 80-61 con una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi, con anche una schiacciata irreale, un poster! Purdue ha vita facile contro Yale, 78-56, anche per l'avvio a razzo della guardia Jaden Ivey, al termine 22 punti con 4 rimbalzi e tre triple, mentre Johnny Davis è assolutamente decisivo nella vittoria di Wisconsin per 67-60 su Colgate con 25 punti, 8 rimbalzi e quattro bombe. La gara diè solida quanto basta per rispondere agli altri grandi prospetti da Draft NBA visti in campo al primo turno.firma il successo dicontro Jacksonville State per 80-61 con una doppia doppia da 20 punti e 14 rimbalzi, con anche una schiacciata irreale, un poster!ha vita facile contro Yale, 78-56, anche per l'avvio a razzo della guardia, al termine 22 punti con 4 rimbalzi e tre triple, mentreè assolutamente decisivo nella vittoria diper 67-60 su Colgate con 25 punti, 8 rimbalzi e quattro bombe.

Il più entusiasmante è stato probabilmente Chet Holmgren, dominante nel successo per 93-72 su Georgia State della sua Gonzaga, la numero 1 assoluta del tabellone. Oltre ai 32 punti dell'altro pivot Drew Timme, il "fenicottero" del Minnesota ha griffato una prova da 19 punti, 17 rimbalzi, 5 assist, 2 recuperi e 7 stoppate, sì, 7 stoppate, con 8 su 13 al tiro in 29'.

