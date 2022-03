Torneo NCAA che si rispetti ha la sua "Cinderella", la sua "Cenerentola". Quella di quest'anno è indubbiamente St. Peter's, piccolo college della città di Jersey City, nel New Jersey, allenato da Shaheen Holloway, uno che da giocatore è stato al McDonald's All American Game con Kobe Bryant nel 1996 e poi ha girato per l'Europa, facendo tappa anche a Londra. I suoi "Peacocks", i pavoni, sono diventati la prima seed n.15 nella storia del Torneo ad arrivare fino alle Elite Eight, l'ultimo scoglio prima della Final Four. Dopo aver eliminato Kentucky, n.2 dell'East Region, St. Peter's ha fatto fuori Murray State (7) e la scorsa notte Purdue, n.3, battuta 67-64, una squadra che ha primeggiato per quasi tutto l'anno in Big Ten, una delle "Power Conference", e ha Jaden Ivey. Ogniche si rispetti ha la sua "", la sua "". Quella di quest'anno è indubbiamente, piccolo college della città di Jersey City, nel New Jersey, allenato da, uno che da giocatore è stato al McDonald's All American Game connel 1996 e poi ha girato per l'Europa, facendo tappa anche a Londra. I suoi "", i pavoni, sono diventati la primanella storia del Torneo ad arrivare fino alle, l'ultimo scoglio prima della Final Four. Dopo aver eliminato, n.2 dell'East Region,ha fatto fuori(7) e la scorsa notte, n.3, battuta, una squadra che ha primeggiato per quasi tutto l'anno in Big Ten, una delle "Power Conference", e ha un talento da Top 3 al Draft NBA come

Il top scorer è Daryl Banks con 14 punti, in copertina ci va Doug Edert coi suoi baffi, 10 punti con un solo canestro dal campo ma 7 su 8 ai liberi. Il prossimo avversario dei "Peacocks" è North Carolina, n.8 del seeding, una nobile del College Basket, una delle "Blue Blood", le università dal sangue blu, che è entrata nel tabellone da assoluta outsider nella prima stagione con Hubert Davis in panchina dopo quasi 20 anni con Roy Williams. I Tar Heels hanno avuto la meglio su un'altra università mitica come UCLA, n.4, per 73-66 grazie alla prova straripante della guardia Caleb Love, 30 punti di cui 27 nella ripresa. Chi la spunta se la vedrà con la vincente tra Duke e Arkansas: il sogno di tantissimi appassionati è quello di vedere alla Final Four lo scontro tra i Blue Devils e i Tar Heels, la rivalità per eccellenza del College Basket, proprio nell'ultimo anno della carriera di coach Mike Krzyzewski. Era dal 1998 che UNC e Duke non arrivavano assieme alle Elite Eight, mentre è datata 1991 l'unica volta in cui entrambe sono arrivate alla Final Four.

Nelle altre due partite della notte, Kansas batte 66-61Provicence ed è l'unica n.1 rimasta in corsa: decidono i 23 punti di Remy Martin. I Jayhawks di coach Bill Self, altro college "nobile" della Division One, sfideranno ora Miami che ha battuto 79-61Iowa State nello scontro tra n.10 e n.11, il meno pronosticabile dell'intero tabellone. Gli Hurricanes, trascinati dai 27 punti di Kameron McGusty, arrivano per la prima volta nella loro storia alle Elite Eight e coach Jim Larranaga, papà del Jay visto da giocatore a Napoli a inizio anni 2000, è il primo nella storia del Torneo a portare due programmi diversi alla finale del Regional con un seed in dopia cifra (nel 2006 portò George Mason, n.11, alla Final Four).

