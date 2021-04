Basket

Baylor campione NCAA, festa dei tifosi nonostante il Covid

NCAA - L'università di Baylor ha vinto il suo primo titolo nazionale battendo in finale Gonzaga 86-70. Nello stadio di football dei vincitori, a Waco, in Texas, il match è stato trasmesso su un maxischermo. I fans a supportare la squadra erano in migliaia e al termine della partita è partita una vera e propria festa in barba alle norme anti-Covid

