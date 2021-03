L'università del Grand Canyon piange la morte di Oscar Frayer, studente e giocatore di basket deceduto in California a causa di un incidente stradale. Aveva 23 anni si era appena laureato in comunicazione. Secondo quello che riporta l'ateneo, l'impatto contro un albero ha ucciso anche la sorella di Oscar, Andrea Moore, e una terza persona. Frayer aveva preso parte al torneo NCAA pochi giorni fa, nella sconfitta della sua Grand Canyon contro Iowa.

"In campo era High Flyer, e sarà ricordato per sempre così grazie alle sue schiacciate, le sue stoppate e la sua intensità difensiva", ha ricordato la Grand Canyon University (Phoenix). "Fuori dal campo era amato da tutti. Il suo sorriso era veramente contagioso". L'head coach di GCU Bryce Drew: "Non riesco nemmeno a raccontare il momento pieno di tristezza che stiamo vivendo. Era il cuore della nostra squadra".

NCAA Finalmente March Madness: la guida al Torneo NCAA 2021 16/03/2021 A 14:17

Oscar Frayer muore a 23 anni Credit Foto Eurosport

NCAA Sister Jean, 101 anni, sarà al Torneo: "Vince Gonzaga" 17/03/2021 A 12:43