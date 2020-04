Rivoluzione in NCAA: gli studenti-atleti potranno guadagnare con la propria immagine

L'Associazione delle università americane conferma il via libera a partire dalla stagione 2021-22: i ragazzi avranno la possibilità di firmare accordi di sponsorizzazione al di fuori del contesto collegiale. Evidentemente la decisione di alcuni talenti di andare in G-League ha spinto la NCAA a cambiare rotta.

Lo sport giocato è fermo ma in continua evoluzione quello regolamentare, soprattutto negli Stati Uniti del basket. La decisione del miglior liceale d'America, Jalen Green, di rinunciare all'università per andare in G-League a fare un anno di preparazione in vista del Draft NBA 2021 in cambio di 500mila dollari, ha inevitabilmente creato un effetto: altri due prospetti lo hanno seguito, ovvero Isaiah Todd e Daishen Nix, soprattutto è arrivata la tanto attesa risposta della NCAA!

Dopo l'ultima riunione, il Board che governa l'associazione dei college americani, ha preso una decisione senza precedenti, storica, che va contro al concetto di "dilettantismo" che da sempre accompagna gli studenti-atleti: quindi, dalla stagione 2021-22, ai giocatori potrebbe essere concesso di sfruttare i loro diritti di immagine, ricevendone un compenso da terze parti e con la possibilità di firmare contratti di sponsorizzazione o guadagnare da apparizioni pubbliche o attraverso i social network. Questo al di fuori del contesto dell'università a cui decideranno di andare perchè non potranno comunque ricevere soldi dall'ateneo, cosa proibita.

NCAA L'eredità di Pat Summitt, la leggendaria allenatrice universitaria da 1098 vittorie 10/04/2020 A 20:06

Dopo anni di polemiche sul fatto che la NCAA e le università facciano montagne di soldi sfruttando l'immagine degli atleti a cui non va in tasca nulla, e soprattutto i frequenti episodi di irregolarità nel processo di reclutamento dei migliori prospetti da parte dei college con promesse e "regali" sotto banco, ecco che questa mossa rischia di cambiare per sempre, forse in meglio, il sistema dello sport collegiale americano.

La NCAA resta una vetrina unica per i ragazzi e i migliori talenti, la possibilità di giocare per università mitiche come Duke, Kansas o North Carolina, di essere allenati dai migliori coach, di farsi notare in partite che vanno in diretta sulla TV nazionale: fattori importanti ma che rischiano di sparire per la concorrenza della G-League o del professionismo all'estero che permette ai ragazzi di guadagnare. Questa svolta della NCAA potrebbe riportare l'ago della bilancia dalla propria parte.

Tutte le parti sono al lavoro per trovare una quadra entro il prossimo gennaio e quindi attuare un via libera per la stagione 2021-22: sul tavolo c'è un cambio del nome e dell'immagine dello sport collegiale, pur mantenendo dei capisaldi della tradizione.

Alcuni punti fondamentali:

L'educazione e l'esperienza collegiale deve restare prioritaria

Assicurare che le regole siano sempre trasparenti e che la competizione sia equilibrata

Mantenere chiara la distinzione tra opportunità universitarie e professionali

Specificare che non sono permessi compensi per le performance degli atleti

Sottolineare che gli atleti sono prima di tutto studenti e non impiegati dell'università

Proteggere e difendere il processo di reclutamento e proibire ogni mezzo illegale per andare, restare o trasferirsi in un ateneo

Play Icon WATCH Da Cernusco al titolo NCAA: il sogno americano di Francesco Badocchi 00:03:49

NCAA Da "March Madness" a "March Sadness": il basket NCAA non avrà il suo ballo di fine anno 13/03/2020 A 17:05