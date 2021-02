Clamorosa decisione che arriva dalla Nuova Zelanda: i Tall Blacks non parteciperanno al torneo preolimpico di Belgrado , dove avrebbero dovuto giocarsi il pass per Tokyo 2020ne anche contro l’Italia. Al loro posto entrano le Filippine, considerata la successiva nazione nella regione Asia-Oceania secondo il World Ranking della FIBA. Saltano anche le qualificazioni del 3x3 e, di fatto, la partecipazione alle Olimpiadi in Giappone.

Come si evince da un comunicato ufficiale apparso sul sito della federazione, la Nuova Zelanda non parteciperà al preolimpico di Belgrado e neppure in quello 3x3 in Austria, per motivi economici.