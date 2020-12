" La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati nel rispetto dei protocolli sanitari, sono emersi due casi di positività al Covid-19 all'interno del gruppo squadra ". Inizia così il breve comunicato ufficiale attraverso il quale l'Olimpia rende noto due casi di positività al Coronavirus. Nella nota si precisa inoltre che " i due soggetti stanno seguendo in isolamento le procedure previste. Il resto del gruppo, come prescritto dai protocolli, verrà sottoposto a ulteriori test prima della partita di domenica 20 dicembre contro la Dinamo Sassari ".

La squadra era rientrata venerdì dalla trasferta di 4 giorni a Istanbul, culminata con le 2 vittorie contro Fenerbahce ed Efes in Eurolega. Nella giornata di domenica verranno effettuati nuovi tamponi a tutti i componenti del gruppo squadra prima della gara contro la Dinamo Sassari valida per la 12esima giornata di campionato. L'Olimpia aveva già fatto registrare diversi casi di positività. Un mese fa, ad esempio, aveva dovuto cancellare il viaggio in Russia per la doppia trasferta contro Zenit e Khimki per quello che allora sembrava un focolaio: i test di controllo, invece, avevano dimostrato la presenza di alcuni 'falsi positivi' come certificato da un successivo comunicato di Eurolega.