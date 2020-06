Olimpia Milano pronta a chiudere il mercato con Gigi Datome e Zach LeDay?

Secondo quanto riporta "La Prealpina", Gigi Datome e Zach LeDay sarebbero i due ultimi colpi in entrata per chiudere definitivamente il roster: l'addio di Zeljko Obradovic al Fenerbahçe spingerebbe Datome verso un ritorno in Italia alla corte di coach Ettore Messina.

Si intensificano i rumors, già riportati nei giorni scorsi, che vorrebbero Gigi Datome e Zach LeDay come ultimi due colpi estivi dell'Olimpia Milano, ancora sul mercato a caccia di un'ala grande dopo la rinuncia a Luis Scola e di un italiano di qualità per chiudere la batteria azzurra ancora ferma a cinque elementi sui 6 possibili.

Secondo quanto riporta "La Prealpina", l'ufficialità del trasferimento di Gigi Datome in biancorosso potrebbe arrivare a breve. La situazione attuale del Fenerbahçe, segnata dal taglio degli stipendi e dall'addio di Zeljko Obradovic dopo sette anni sulla panchina, starebbe convincendo il capitano azzurro a rientrare in Italia dopo la lunga esperienza all'estero che l'ha visto calcare i parquet della NBA e vincere l'Eurolega nel 2017. Datome andrebbe ad aggiungersi a un gruppo italiano che comprende i confermati Andrea Cinciarini, Riccardo Moraschini, Paul Biligha e Jeff Brooks più il neo-acquisto Davide Moretti. "Jesus" ha viaggiato a 8.3 punti con il 43.1% da tre nella stagione sospesa per l'emergenza coronavirus, numeri appena sotto le sue medie in carriera in Eurolega, complice qualche problema fisico e l'assenza di riposo per l'estate dedicata ai Mondiali di Cina.

Molto calda anche la pista per Zach LeDay, giocatore seguito con grande interesse dopo la corsa al rialzo per i servizi di Derrick Williams, altro elemento in uscita dal Fener. LeDay, ala grande classe 1994, atletico, versatile, lottatore e in miglioramento anche nella pericolosità con il tiro da fuori, ha vissuto la sua miglior stagione allo Zalgiris Kaunas con coach Sarunas Jasikevicius (a sua volta corteggiato dal Fenerbahçe per la panchina post-Obradovic), tenendo medie di 11.8 punti e 4.7 rimbalzi a partita con il 43.3% dall'arco.

