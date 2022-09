Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro per Danilo Gallinari. Il giocatore dei Boston Celtics e della Nazionale azzurra inizia così il suo recupero verso, quantomeno, il tentativo di rientrare nel finale di stagione.

Gallinari, che si è infortunato nel match di qualificazione ai Mondiali 2023 dell’Italia contro la Georgia una settimana prima degli Europei, in quel di Brescia, ha lasciato un messaggio sui propri canali social per sottolineare l’avvenuta operazione.

Questo il testo del post di ieri: “Ho sostenuto con successo l’operazione al legamento crociato anteriore. Ora il focus è sul mio recupero e sul ritorno al gioco che amo. Voglio ringraziare l’organizzazione dei Celtics e lo staff medico del New England Baptist hospital. Voglio inoltre ringraziare i dottori Antonio Orgiani e Rodolfo Rocchi per il supporto che mi hanno dato in Italia prima dell’intervento. Ovviamente, grazie a tutti i miei tifosi per il supporto e per gli auguri. Ci vediamo presto in campo“.

Non resta che augurarsi un pronto ritorno del più forte giocatore italiano degli ultimi tre lustri. E che, in queste fasi finali della sua parabola agonistica, possa essere lasciato definitivamente stare da ulteriori infortuni: di rotture del crociato, dopo quelle del 2013 e di quest’anno, ne ha abbastanza anche il diretto interessato.

