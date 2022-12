Non ci si poteva attendere una risposta definitiva, nemmeno una dichiarazione ufficiale o la firma su un accordo, ma pare che l'incontro tra Paolo Banchero e gli emissari della Nazionale italiana sia andato bene. A renderne contro è la stessa Federazione attarverso una nota ufficiale: "Paolo Banchero ha manifestato ancora una volta apertura al progetto Azzurro riservandosi di dare conferma nel corso della stagione sportiva". Quindi, ci si aggiorna durante la stagione, la prima in NBA del nativo di Seattle con gli Orlando Magic, prima scelta assoluta al Draft 2022: verso la fine della regular season, intorno a metà aprile, si potrebbe avere un quadro più chiaro sulla possibilità che l'ex Duke sia con gli Azzurri alla World Cup FIBA 2023 in Asia.

Salvatore Trainotti, il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco e il Direttore Generale di Master Group Sport, advisor della FIP Antonio Santa Maria per la parte italiana, più l'entourage di Banchero tra cui il papà Mario e gli agenti, in primis l'ex giocatore NBA Mike Miller. Al meeting avvenuto a Orlando, il giorno successivo la gara persa in casa dai Magic contro i Milwaukee Bucks , erano presenti il Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali, il Commissario Tecnicoe il Direttore Generale di Master Group Sport, advisor della FIPper la parte italiana, più l'entourage ditra cui il papàe gli agenti, in primis l'ex giocatore NBA

Gianmarco Pozzecco, che ha incontrato Banchero velocemente Sono contento dei colloqui avuti in questi giorni e per l’ottimo approccio che abbiamo costruito. Paolo è un ragazzo d’oro". Sempre la Fip fa sapere che "in occasione degli incontri sono stati presentati i programmi tecnici della Nazionale e condiviso un piano strategico di marketing e comunicazione. La delegazione ha incontrato poi anche il Front Office degli Orlando Magic, cui sono stati presentati i programmi per l’estate 2023 e l’organizzazione della Nazionale". Il ct, che ha incontratovelocemente in occasione della gara contro i Bucks a cui ha assistito dagli spalti , ha detto riguardo il meeting: "".

