Parole di Gianmarco Pozzecco, ct dell'Italbasket dopo il successo per 97-89 degli azzurri a Riga, in Lettonia, contro l'Ucraina nella prima gara del girone L che apre la seconda fase delle qualificazioni alla World Cup FIBA 2023. Come si lette sul sito della Federazione, il Poz sottolinea il cambio di marcia nella ripresa dei suoi: "Sono orgoglioso dei miei giocatori. Siamo entrati in campo forse troppo concentrati e desiderosi di vincere e l'Ucraina ha approfittato del nostro nervosismo per prendere fiducia. Nel secondo tempo invece abbiamo ritrovato la gioia di giocare e abbiamo prodotto due quarti di alto livello". Sotto di 12 punti a inizio ripresa, l'Italia è riuscita a cambiare passo e a ribaltare il discorso con un netevole secondo tempo. "Non sono un coach che difende le sue scelte, sono un coach che difende i suoi giocatori. Fino alla fine", ha aggiunto Pozzecco. "Abbiamo vinto una partita clamorosamente importante grazie a tutti i miei ragazzi, nessuno escluso".

Soddisfatti anche Simone Fontecchio, il migliore marcatore con 20 punti: "Abbiamo iniziato male ma poi abbiamo preso fiducia e siamo stati aggressivi in difesa come avremmo dovuto essere fin dall’inizio. Senza dubbio il terzo quarto è stato fondamentale. Proveremo a giocare sempre in questo modo". E Nicolò Melli, 17 punti e la solita leadership: "Siamo partiti col piede sbagliato e gli avversari ci hanno punito sotto canestro soprattutto con i rimbalzi d’attacco. Poi nel secondo tempo ci siamo passati la palla con fiducia e abbiamo preso un vantaggio poi mai più mollato. Guardiamo alla Georgia con fiducia".

Sabato sera a Brescia l'Italia avrà il secondo impegno contro la Georgia, che ha vinto 77-66 in casa contro l'Olanda di Maurizio Buscaglia. Prima però meritano menzione due traguardi importanti per Gigi Datome e Danilo Gallinari. Il Gallo ha raggiunto e superato stasera quota 1.000 punti con la canotta della nazionale dal suo esordio nel 2006: in totale, per lui, 71 presenze e 1.007 punti, ed è il 31esimo atleta azzurro di sempre a riuscirci dal 1926. Per il capitano si è trattato della presenza numero 300 con tutte le selezioni nazionali dal suo esordio nel 2001 con l'Under 15: in totale 180 presenze con la nazionale Senior (14esimo di sempre insieme a Massimo Masini) e 120 con quelle delle giovanili Under 15, Under 16, Under 18 e Under 20 (3.321 punti totali).

