Primo storico 'no' italiano alla Russia per quanto sta succedendo in Ucraina: dopo tante decisioni arrivate sugli atleti e la nazionale russa, ha parlato Giovanni Malagò in merito alla scelta della Fiba di non estromettere squadre, arbitri e ufficiali di campo della Russia dalle competizioni di basket internazionali. Il Presidente del CONI si è scagliato contro questa decisione e, con lui, anche il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci. La partita sotto la lente d'ingrandimento è Italia-Russia, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali e in programma il prossimo 1° luglio. Le parole di Malagò:

"Come Coni siamo al 100% d’accordo con Petrucci. Siamo molto dispiaciuti della scelta della federazione internazionale di attendere maggio, non la comprendiamo. Il Cio è stato chiaro, non può obbligare le federazioni internazionali, ci ha detto però cosa pensa sia giusto fare. Solo basket e biathlon hanno preso tempo e non va bene. L’Italia non giocherà e come ha detto Petrucci come anche Olanda e Islanda non giocheranno con la Russia, il Coni condivide questa scelta".

L'Italia non giocherà.

LE PAROLE DI PETRUCCI

"Non ci sto. La volontà di tenere ancora in sospeso la valutazione circa l’eventuale esclusione della Russia dalle competizioni FIBA è a mio avviso pilatesca. La tragedia in Ucraina è ancora in corso e speriamo possa concludersi nel più breve tempo possibile ma questo non cancellerà ciò che sta avvenendo da più di un mese a questa parte. La Russia ha infranto la tregua olimpica e il CIO ha raccomandato vivamente a tutte le Federazioni mondiali di ‘non invitare atleti russi e bielorussi nelle competizioni sportive internazionali’. Altre Federazioni internazionali, su tutte la FIFA, hanno assunto già da tempo una posizione ben definita adottando conseguentemente provvedimenti di cui il TAS ha confermato la legittimità. Escludere la Russia dalla comunità sportiva internazionale non è una decisione di carattere tecnico bensì di politica sportiva. Il vulnus si è già verificato e non capisco quali scenari possano mutare, secondo FIBA, da qui a maggio".

