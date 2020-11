Brutta notizia per la Nazionale italiana in vista del doppio impegno di Tallin, in Estonia, per le qualificazioni a Eurobasket 2022. Il ct Meo Sacchetti non potrà infatti disporre di Paolo Banchero, il giovane prospetto nato e cresciuto negli Stati Uniti, che dalla stagione 2021-22 giocherà nelle mitica università di Duke per coach Mike Krzyzewski. Banchero era nella lista dei 16 convocati per Tallin ma un imprevisto ha cancellato la sua partenza dagli USA.

Come comunicato dalla Federazione in una nota, il classe 2002 di Seattle non potrà aggregarsi alla squadra come inizialmente previsto a causa di un leggero stato febbrile accusato da uno dei membri della sua famiglia. Considerando il delicatissimo momento dovuto alla pandemia da COVID-19, lo staff medico sanitario azzurro ha preferito salvaguardare la salute di Paolo e del resto del gruppo decidendo di non far partire il ragazzo alla volta dell'Italia.

"Mi dispiace davvero non poterci essere – ha detto Paolo Banchero – e non vedo l'ora di avere una nuova opportunità per vestire la Maglia Azzurra. Faccio un grande in bocca al lupo alla squadra per le partite in Estonia". Al suo posto il ct Sacchetti ha convocato Leonardo Totè, centro della "sua" Fortitudo Bologna.

I 16 convocati di Meo Sacchetti

Nikola Akele (1995, ala, Treviso)

Davide Alviti (1996, ala, Trieste)

Tommaso Baldasso (1998, playmaker, Roma)

Giordano Bortolani (2000, guardia, Brescia)

Leonardo Candi (1997, play-guardia, Reggio Emilia)

Amedeo Della Valle (1993, guardia, Buducnost)

Raphael Gaspardo (1993, ala, Brindisi)

Davide Moretti (1998, guardia, Milano)

Alessandro Pajola (1999, play, Virtus Bologna)

Andrea Pecchia (1997, guardia-ala, Cantù)

Giampaolo Ricci (1991, ala, Virtus Bologna)

Michele Ruzzier (1993, play, Varese)

Marco Spissu (1995, play, Sassari)

Amedeo Tessitori (1994, centro, Virtus Bologna)

Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Michele Vitali (1991, guardia, Bamberg)

Il gruppo azzurro partirà mercoledì alla volta di Tallin dove giocheranno le due partite in programma: sabato contro la Macedonia del Nord e lunedì 30 novembre contro la Russia, entrambe le sfide alle 15, ora italiana. L'Italia è comunque già qualificata essendo uno dei paesi ospitanti della fase finale.

