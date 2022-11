Terza vittoria in altrettante partite disputate dall’Italbasket femminile per le Qualificazioni agli Europei 2023. Le ragazze di Lino Lardo abbattono la Svizzera al PalaBarbuto per 78-29, con il successo pressoché già in tasca dopo il primo tempo chiuso sul 51-22. Ora le Azzurre attendono la Slovacchia domenica sera (palla a due alle ore 19:00, sempre nell’impianto del capoluogo campano) per provare a chiudere il discorso qualificazione e staccare il pass per la rassegna continentale dell’anno prossimo – mantenendo al tempo stesso l’imbattibilità nel gruppo H. Protagoniste assolute del successo odierno sono Cecilia Zandalasini e Costanza Verona: l’ala della Virtus Bologna chiude con 17 punti, mentre la playmaker in forza alla Famila Schio segna 14 punti. Sfiorano la doppia cifra invece Olbis Andre con 8 punti e Jasmine Keys con 9 punti. Per la Svizzera, invece, la miglior realizzatrice è Favre con 7 punti.

Avvio in sordina per l’Italia, che si sblocca dopo quasi due minuti dall’avvio del match con Martina Bestagno (2-0). A segno anche Jasmine Keys (4-0), mentre Favre dà i primi due punti alla Svizzera (4-2). Doppia fiammata di Keys e Verona (12-6), per il primo strappo del match. Herminjard prova a tenere a contatto le elvetiche (13-10), ma le Azzurre aumentano i giri del proprio motore piazzando un break di 12-0 che mette la partita sui binari giusti e vale il +12 dopo 10’ (25-10). Olbis Andre inaugura le marcature del secondo quarto (27-10), con la Svizzera che interrompe il digiuno offensivo grazie al lay-up di Eva Ruga (27-12). Doppia bomba di Nicole Romeo e Valeria Trucco, per il massimo vantaggio Italia a +20 (35-15): le ospiti non riescono a contenere l’attacco tricolore, faticando al tempo stesso a trovare qualche soluzione per ricucire lo strappo e rientrare in partita. Botta e risposta tra Valeria Trucco ed Elea Jaquot (39-19), con l’asse Keys-Zandalasini che funziona a meraviglia (50-22): le padrone di casa non alzano il piede dall’acceleratore e chiudono nettamente in vantaggio sul 51-22 il primo tempo, con il match decisamente in discesa per la seconda parte di gara.

Una tripla di Favre prova a scuotere la Svizzera (53-25), ma le ragazze di Lino Lardo mantengono elevata l’intensità del match e continuano ad incrementare il bottino senza lasciare scampo alle avversarie: la bomba di Laura Spreafico ed un piazzato di Zandalasini consentono all’Italia di sfondare quota sessanta punti segnati (60-25), con Costanza Verona che aggiorna il massimo vantaggio a +31 (66-25) quando mancano quattro minuti alla terza sirena. Le ospiti provano ad interrompere la sterilità in attacco con un libero di Schwarz (68-26), mentre Martina Fassina dal pitturato manda a bersaglio per il 70-26 con cui va in archivio anche questa frazione (dove le svizzere hanno segnato quattro punti, con un solo canestro dal campo).

Parziale aperto di 5-0 delle Azzurre nell’ultimo quarto grazie ad Andrè e Fassina (75-26), giocando anche col cronometro in attesa della sirena finale per una vittoria messa in cassaforte già da tempo. Timido canestro di Favre per le ospiti, che hanno retto solo pochi minuti di fronte allo strapotere delle ragazze di Lino Lardo (75-28). La tripla di Laura Spreafico mette il sigillo finale ad una partita favorevole per l’Italia fin dalle prime battute, che vince col punteggio finale di 78-29 e conquista la terza vittoria in altrettante giornate disputate nelle Qualificazioni agli Europei 2023. Cecilia Zandalasini e compagne avranno così il primo match-ball a disposizione domenica sera contro la Slovacchia: in caso di successo le Azzurre staccherebbero così il pass per la rassegna continentale del prossimo anno!

ITALIA-SVIZZERA 78-29

(25-10, 26-12, 19-4, 8-3)

Italia : Andrè 8, Attura 2, Carangelo, Romeo 3, Spreafico 6, Bestagno 4, Cubaj 6, Fassina 6, Keys 9, Trucco 3, Verona 14, Zandalasini 17.

