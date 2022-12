I 7.000 tifosi che hanno riempito il Modigliani Forum per il derby di Serie B tra Pielle e Libertas hanno dimostrato come Livorno, nonostante le tante stagioni di assenza dalla Serie A, sia ancora una grande piazza di basket. E meritevole della chance di ospitare l'ultimo match casalingo delle qualificazioni ai Mondiali tra Italia e Ucraina, in programma il prossimo 23 febbraio. La conferma arriva dalle parole del presidente FIP, Gianni Petrucci, che ha rilasciato una lunga intervista al Tirreno.

"Livorno è da sempre una delle città più importanti della pallacanestro italiana - ha dichiarato Petrucci -. Alle spalle ha tradizione e passione. Il derby è stato uno spettacolo, uno spot incredibile per il basket".

"Italia-Ucraina a Livorno? Sì, è una promessa fatta. A oggi non so se ci sia qualche problema. Tutto è nelle mani del Sindaco e del Comune, che ci devono dare le garanzie necessarie".

La vittoria dello scorso 14 novembre contro la Georgia a Tbilisi ha regalato all'Italbasket la qualificazione ai Mondiali con due turni di anticipo, ma Petrucci ha già messo le cose in chiaro: vuole che coach Pozzecco schieri comunque la miglior formazione possibile nella finestra di febbraio, giocando per vincere.

"La partita contro l'Ucraina conta tantissimo. Dobbiamo assicurare la regolarità delle qualificazioni ai Mondiali. Abbiamo preso un impegno con Georgia e Islanda e lo manterremo. L'ho detto anche a Pozzecco: dovranno venire i migliori giocatori, non voglio sentir dire che l'Eurolega conta più della nazionale".

