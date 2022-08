Italia cala il bis, vince a Brescia 91-84 contro la Georgia nella seconda fase delle qualificazioni alla World Cup 2023, ma è una serata agrodolce perchè c'è preoccupazione per l'infortunio a Danilo Gallinari, uscito a inizio quarto periodo per una distorsione al ginocchio sinistro . La squadra di Pozzecco riesce comunque a spuntarla in volata contro la formazione avversaria, priva di un altro infortunato celebre come Toko Shengelia: decisivo Simone Fontecchio, 21 punti e la tripla del definitivo sorpasso a un minuto dalla fine, bene anche Spissu, 15, e Melli, 12, senza dimenticare 9 pesantissimi punti di capitan Datome. Tra l'altro Gallinari, prima di uscire, era a 17 punti, Georgia 16 punti di McFadden, 19 di Bitadze e 12 dell'ex canturino Shermadini. Le qualificazioni riprenderanno a novembre con anche Italia-Spanga mentre venerdì prossimo, il 2 settembre, scatta l'Europeo con Italia-Estonia al Forum: tutti si augurano che in azzurro ci sarà anche il Gallo. L'cala il bis, vince a Bresciacontro la dopo la vittoria di Riga contro l'Ucraina nella seconda fase delle qualificazioni alla, ma è una serata agrodolce perchè c'è preoccupazione per, uscito a inizio quarto periodo per una distorsione al che l'ha costretto al rientro negli spogliatoi sorretto da due compagni . La squadra diriesce comunque a spuntarla in volata contro la formazione avversaria, priva di un altro infortunato celebre come: decisivo, 21 punti e la tripla del definitivo sorpasso a un minuto dalla fine, bene anche, 15, e, 12, senza dimenticare 9 pesantissimi punti di capitan. Tra l'altro, prima di uscire, era a 17 punti, 15 nel solo terzo periodo, impressionante . Per la16 punti di, 19 die 12 dell'ex canturino. Le qualificazioni riprenderanno a novembre con anchementre venerdì prossimo, il 2 settembre, scatta l'conal Forum: tutti si augurano che in azzurro ci sarà anche il

La partita di Brescia ricalca le ultime prestazione, con un'Italia che va a fiammate, accende e spegne l'interruttore. La Georgia parte forte, 7-0, e servono due triple di Spissu per destare gli azzurri; poi è Fontecchio ad accendersi, il futuro giocatore dei Jazz segna 9 punti di fila, anche Melli dà un contributo, e al 10' è 25-19 per la squadra di Pozzecco. L'inizio del secondo periodo ricalca l'avvio, l'Italia non c'è ed è 11-0 Georgia che torna a +5. Sono i soliti Spissu e Fontecchio a trascinare gli azzurri e a rimetterli davanti sul 31-30; lì si iscrive alla gara anche Mannion ed è lui a firmare il massimo vantaggio sul +8, 42-34, che diventa 43-38 all'intervallo (Fontecchio già a 17 punti, 10 per Spissu).

Italia, si riparte ed è un'altra doccia fredda: 12-0 Georgia con due bombe di Bitadze, lungo dei Pacers, e Pozzecco costretto al timeout sul 50-43 per gli ospiti. Gli azzurri hanno bisogno di una nuova scossa e stavolta la dà Gallinari: dopo i 2 soli punti del primo tempo, il futuro giocatore dei Celtics si carica la squadra sulle spalle, attacca il canestro e domina con 15 punti nel periodo tra magie e tiri liberi. L'Italia vola sul 66-60 ma al 30' è ancora parità sul 66-66 per una tripla e tre liberi del solito McFadden. Il quarto periodo Italia va in tilt e la Georgia prova ad approfttarne: lì sono Ricci, soprattutto capitan Datome, a salire in cattedra a rispondere agli avversari, poi Gigi e ancora Spissu griffano l'82-74. Purtroppo la pausa negli spogliatoi fa male all', si riparte ed è un'altra doccia fredda: 12-0 Georgia con due bombe di, lungo dei Pacers, ecostretto al timeout sul 50-43 per gli ospiti. Gli azzurri hanno bisogno di una nuova scossa e stavolta la dà: dopo i 2 soli punti del primo tempo, il futuro giocatore deisi carica la squadra sulle spalle, attacca il canestro e domina con 15 punti nel periodo tra magie e tiri liberi. L'vola sul 66-60 ma al 30' è ancora parità sulper una tripla e tre liberi del solito. Il quarto periodo si apre col brutto episodio di Gallinari , per un attimo l'va in tilt e laprova ad approfttarne: lì sono, soprattutto capitan, a salire in cattedra a rispondere agli avversari, poi Gigi e ancora Spissu griffano l'82-74.

Finita? Per nulla, perchè la Georgia con Bitadze e il solito McFadden impatta sull'82-82. A quel punto viene richiamato al proscenio Fontecchio e Simone non tradisce: si prende la responsabilità e segna una tripla siderale per l'85-82 a un minuto dal termine. Sull'azione successiva Bitadze commette fallo in attacco, poi lo subisce Melli che coi due liberi manda i titoli di coda del match. Il finale è 91-84, si festeggia per la vittoria ma c'è molta apprensione per l'infortunio a Danilo.

Il tabellino

Italia-Georgia 91-84

Italia : Spissu 15, Tonut 7, Melli 12, Fontecchio 21, Polonara, Mannion 6, Biligha, Gallinari 17, Ricci 4, Baldasso ne, Pajola ne, Datome 9. All. Pozzecco.

: Spissu 15, Tonut 7, Melli 12, Fontecchio 21, Polonara, Mannion 6, Biligha, Gallinari 17, Ricci 4, Baldasso ne, Pajola ne, Datome 9. All. Pozzecco. Georgia: McFadden 16, Tsintsadze 8, Mamukelashvili 8, Bitadze 19, Shermadini 12, Burjanadze 3, Jintcharadze 5, Sanadze 11, Bekauri 2, Andronikashvili, Bokolishvili, Berishvili ne. All. Zouros.

