Italia di Gianmarco Pozzecco che vince 97-89 a Riga, in Lettonia, contro l'Ucraina nella prima sfida del girone L, la seconda fase delle qualificazioni alla World Cup Fiba 2023. Un match non facile, "vero" dopo il ritiro di Pinzolo e quattro amichevoli, e contro una formazione spinta ancora di più dall'orgoglio nazionale nel giorno in cui celebrava l'indipendenza (24 agosto). Gli azzurri nel primo tempo sono molli, spenti, poco aggressivi, Italia produce in terzo periodo da record con 38 punti segnati, poi nel quarto quarto sono Ricci, Mannion e Tonut a fare +10, prima della giocata di Fontecchio a chiudere il discorso. Parte piano ma finisce forte, anzi fortissimo l'diche vincea Riga, in Lettonia, contro l'nella prima sfida del girone L, la seconda fase delle. Un match non facile, "vero" dopo il ritiro di Pinzolo e quattro amichevoli, e contro una formazione spinta ancora di più dall'orgoglio nazionale nel giorno in cui celebrava l'indipendenza (24 agosto). Gli azzurri nel primo tempo sono molli, spenti, poco aggressivi, tornano negli spogliatoi sotto 45-34 e in avvio di ripresa finiscono a -12 sul 48-36 : da lì inizia la rimonta, l'produce in terzo periodo da record con 38 punti segnati, poi nel quarto quarto sonoa fare +10, prima della giocata dia chiudere il discorso.

Fontecchio (Nik Melli, ancora un volta decisivo sui due lati del campo, 11 a testa per Tonut e Mannion, cresciuti nella ripresa, e 10 punti di Danilo Gallinari, ancora a corrente alternata ma imprescindibile, senza scordare i 9 punti ciascuno di Polonara e Ricci. Per l'Ucraina di Bagatskis ci sono 11 punti dell'asso Mykhailiuk (5 su 19 al tiro e 0 su 9 da tre per la guardia dei Raptors) e 10 ciascuno per Herun, Lukashov e Pustovyi. L'Italia rientrerà subito a Brescia dove sabato sera alle 20.30 giocherà contro la Georgia, che ha vinto 77-66 in casa con l'Olanda di Maurizio Buscaglia ma che potrebbe aver perso Toko Shengelia, uscito nel terzo periodo per un problema alla spalla. Per gli azzurri ci sono 20 punti di un solido 18 di media nelle quattro amichevoli per il futuro giocatore degli Utah Jazz ), 17 di, ancora un volta decisivo sui due lati del campo, 11 a testa per, cresciuti nella ripresa, e 10 punti di, ancora a corrente alternata ma imprescindibile, senza scordare i 9 punti ciascuno di. Per l'dici sono 11 punti dell'asso(5 su 19 al tiro e 0 su 9 da tre per la guardia dei Raptors) e 10 ciascuno per. L'rientrerà subito a Brescia dove sabato sera alle 20.30 giocherà contro la, che ha vintoin casa con l'dima che potrebbe aver perso, uscito nel terzo periodo per un problema alla spalla.

Nik Melli con la maglia della nazionale in Italia-Francia a Bologna Credit Foto Getty Images

Come detto il match vede l'Ucraina partire meglio, più aggressiva a rimbalzo e nelle scelte, Mykhailiuk, Len e Pustovyi banchettano, mentre l'Italia è tenuta in vita da Melli e Fontecchio per il 19-19 di fine primo periodo (già 12 punti per il capitano dell'Olimpia Milano). Nel secondo quarto gli azzurri rientrano molli e i gialli scappano a +11 per le triple di Bobrov e Tkachenko; nemmeno l'ingresso di Gallinari sveglia l'Italia che incassa un altro break e va all'intervallo lungo sotto 45-34, e con una netta differenza al tiro da due, 17 su 26 dei gialli contro il 12 su 26 dell'Italia (30-18 nei punti in area, 12-0 in contropiede).

In avvio di ripresa il canovaccio non sembra cambiare quando l'Ucraina vola a +12 sul 48-36 per la tripla di Lukashov, invece lì arriva l'inversione di marcia, partendo dalla difesa, più fisica e aggressiva. In un amen l'Italia risorge, Tonut, Polonara e soprattutto Fontecchio chiudono lo strappo, poi Spissu impatta sul 55-55 con una tripla. L'Ucraina non ci sta e replica con Tkachenko e Sanon, però gli azzurri ormai hanno l'inerzia e Mannion e Gallinari griffano il 72-67 con cui si va all'ultimo break.

A inizio quarto quarto i gialli provano a restare a galla con 5 punti di Sydorov, ma l'energia di Ricci e gli strappi di Mannion tengono davanti l'Italia. Sono sempre loro due a costruire il +10 sull'86-76! Gli ultimi 2' vedono l'Ucraina provarci, ma la bomba di Tonut e il gioco da tre punti di Fontecchio conservano il +8, poi Mannion dalla lunetta fissa il 97-89 finale. La squadra di Pozzecco soffre a rimbalzo, 40-33 (14-9 in attacco), però aumenta le percentuali al tiro (48% dal campo contro 49%), soprattutto ha molto differenza ai liberi tra segnati e tentati, 28 su 31 contro 8 su 10.

IL TABELLINO

Ucraina-Italia

Ucraina : Bliznyuk 9, Herun 10, Len 8, Lukashov 10, Mykhailiuk 11, Bobrov 7, Pustovyi 10, Sanon 8, Skapintsev ne, Sydorov 8, Tkachenko 8, Voinalovych. All. Bagatskis.

: Bliznyuk 9, Herun 10, Len 8, Lukashov 10, Mykhailiuk 11, Bobrov 7, Pustovyi 10, Sanon 8, Skapintsev ne, Sydorov 8, Tkachenko 8, Voinalovych. All. Bagatskis. Italia: Spissu 3, Tonut 11, Melli 17, Fontecchio 20, Polonara 9, Mannion 11, Biligha 4, Gallinari 10, Ricci 9, Baldasso ne, Pajola, Datome 3. All. Pozzecco.

