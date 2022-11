Nello specifico il 10 novembre, tre giorni dopo il resto dei convocati, si aggregheranno i milanesi Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, e i bolognesi Nico Mannion e Alessandro Pajola. Restano i casa Gigi Datome e soprattutto il capitano Nik Melli che ha così commentato il suo forfait: "D'intesa con il CT abbiamo deciso che non prenderò parte al raduno in vista delle gare contro Spagna e Georgia. La Nazionale rimane una mia priorità e tornerò a disposizione nel 2023. Nel frattempo faccio ai miei compagni un grande in bocca al lupo. L'obiettivo è qualificarci al Mondiale il prima possibile e proseguire il nostro percorso di crescita".

Sono in tutto 18 i giocatori chiamati da Pozzecco: tra gli altri sono presenti il veneziano Marco Spissu, protagonista a Berlino nella fase finale di Eurobasket, torna Riccardo Moraschini dopo la squalifica per doping, ci sono i trentini Flaccadori e Spagnolo, i varesini Woldetensae e Caruso, richiamato il bresciano Petrucelli, escluso nel ritiro pre Eurobasket dello scorso agosto, mentre non è stato convocato Amedeo Della Valle, pure lui tagliato da Pozzecco nell'avvicinamento agli Europei.

Spagna e Italia comandano il girone L con 11 punti davanti ai 10 dell'Islanda e ai 9 della Georgia: si qualificano al Mondiale solo le prime tre classificate. Il calendario prevede poi le ultime due partite a febbraio 2023: Italia-Ucraina il 23 e Spagna-Italia il 26.

Gli Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Umana Reyer Venezia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Umana Reyer Venezia)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, EA7 Emporio Armani Milano)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Dolomiti Energia Trentino)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Umana Reyer Venezia)

#25 Tommaso Baldasso (1998, 192, P, EA7 Emporio Armani Milano)

#30 Guglielmo Caruso (1999, 208, A/C, Openjobmetis Varese)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Unahotels Reggio Emilia)

#35 Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A/C, Unahotels Reggio Emilia)

#40 Luca Severini (1996, 204, A, Bertram Yachts Derthona Tortona)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Germani Brescia)

#53 Tomas Woldetensae (1998, 196, G/A, Openjobmetis Varese)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, G/A, Germani Brescia)

Atleti a disposizione

#11 Davide Moretti (1998, 190, G, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Baxi Manresa – Spagna)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano)

