Italia di Gianmarco Pozzeco torna sul parquet per le partite "vere" e si riparte con la seconda fase delle qualificazioni alla World Cup 2023 in Asia. Alle 17.30 ora italiana gli azzurri giocheranno a Riga, in Lettonia, contro l'Ucraina (campo neutro vista l'impossibilità di giocare a Kiev per la guerra): sarà il primo impegno del girone L della seconda fase in cui Italia, Spagna e Islanda comandano con 7 punti (3 vinte e una persa), mentre l'Ucraina è a 5 punti (1-3) alle spalle della Georgia con 6 (2-2), prossima avversaria degli azzurri sabato a Brescia. La prima fase si era chiusa Gianmarco Pozzecco. Archiviate le amichevoli, l'ditorna sul parquet per le partite "vere" e si riparte con la seconda fase dellein Asia. Alle 17.30 ora italiana gli azzurri giocheranno a Riga, in Lettonia, contro l'(campo neutro vista l'impossibilità di giocare a Kiev per la guerra): sarà il primo impegno deldella seconda fase in cuicomandano con 7 punti (3 vinte e una persa), mentre l'è a 5 punti (1-3) alle spalle dellacon 6 (2-2), prossima avversaria degli azzurri sabato a Brescia. La prima fase si era chiusa col successo dell'Italia in casa dei Paesi Bassi per 92-81 , la prima gara ufficiale da ct per

Stefano Tonut durante l'amichevole Italia-Francia a Bologna

Il LIVE-Blogging della partita

74-76 al 32' - E' battaglia vera a Riga

C'è grande equilibrio a Riga, l'Ucraina chiude subito il gap pareggiando sul 72-72 con 5 punti in fila di Sydorov ma l'Italia ne ha e torna davanti grazie al canestro e all'energia di Pippo Ricci, ancora tra i migliori dopo le buone cose viste ad Amburgo.

67-72 A FINE TERZO QUARTO

L'Italia chiude il terzo periodo con le marce altissime e va all'ultimo riposo suk +5 dopo essere stata anche a -12 (38-22 il parziale). Gli ultimi acuti sono il gioco da tre punti di Mannion in penetrazione e una gran bomba di Gallinari in prossimità della sirena. Restano 10' da giocare a Riga, ci sarà battaglia perchè l'Ucraina non sembra disposta a mollare: 11 i punti di Mykhailiuk, 17 di Fontecchio e 16 di Melli per gli azzurri.

62-61 al 28' - Tkachenko risponde a Melli

Rimette il naso avanti l'Italia con due liberi di Nik Melli per il 61-59 ma l'Ucraina non ci sta e replica con una tripla dall'angolo di Tkachenko con la palla che gli arriva in mano un po' casualmente. Nonostante la rimonta subita, la squadra di Bagatskis non molla e resta lì con Sanon a suonare la carica.

55-55 al 26' - Spissu per il pareggio!

Rimonta completata per l'Italia con Marco Spissu a suonare la carica. Prima l'assist per il taglio e l'appoggio di Polonara, poi la bomba centrale per il pareggio a quota 55-55. E la rimonta da -12 è completata per gli azzurri.

53-47 al 24' - L'Italia cambia marcia in difesa

E' bastato un aumento di aggressività dietro per costringere l'Ucraina a qualche palla persa e a trovare tiri migliori in attacco. Il jumper di Tonut e le due triple di Fontecchio e Polonara permettono gli azzurri di tornare a -6, e la rimonta prosegue.

48-36 al 21' - Via alla ripresa a Riga

Si torna in campo a Riga. Il primo canestro della ripresa lo firma l'Italia con Nik Melli, il migliore per distacco con 14 punti, ma dall'altra parte l'Ucraina risponde subito con la bomba di Lukashov per il +12, massimo vantaggio.

45-34 A FINE SECONDO QUARTO

Va in archivio il primo tempo a Riga, con l'Ucraina in vantaggio di 11 punti con pieno merito contro un'Italia poco aggressiva, poco vogliosa e anche un filo sufficiente, come dimostrano la sofferenza a rimbalzo e i mancati rientri in transizione. La lotta a rimbalzo dice 24-16 per i gialli, 9 dei quali in attacco; gli azzurri hanno 6 perse contro le 3 degli ucraini che comandano pur tirando 3 su 14 da tre: la differenza la fa il tiro da due, 17 su 26 dei gialli contro il 12 su 26 dell'Italia (30-18 nei punti in area, 12-0 in contropiede). Per l'Ucraina 8 punti a testa per Len e Mykhailiuk, e 6 di Pustovyi; nell'Italia 12 per Melli, 5 per Fontecchio e 4 a testa per Gallinari e Biligha.

39-28 al 17' - Entra Gallinari ma l'Ucraina comanda

Con 4' da giocare nel primo tempo entra Danilo Gallinari e l'Italia torna a -6 con un gioco da tre punti di Pippo Ricci. Però gli azzurri continuano a soffrire al centro dell'area, c'è troppo spazio e il gigante Alex Len trova due canestri in fila per il nuovo +11 delll'Ucraina, sempre davanti su ogni palla vagante.

32-25 al 15' - L'Italia va a -11 ma reagisce

Due triple in fila di Tkachenko e Bobrov danno all'Ucraina il +11 sul 32-21 contro una difesa azzurra quasi sempre in ritardo in ogni situazione. L'Italia rimane aggrappata con Biligha a rimbalzo e con un canestro di capitan Datome, che arriva a 300 presenze con la Nazionale tra tutte le categorie dal 2001.

26-19 al 12' - L'Ucraina scappa, timeout del Poz

Nel secondo quarto l'Italia non rientra mentalmente, Mannion forza un paio di conclusioni e l'Ucraina risponde con un break di 7-0 con Sanon, Pustovyi e la tripla di Sydorov che vale il +7. Per gli azzurri dentro anche Pajola, Ricci, Biligha e Datome, non entrato finora Danilo Gallinari che potrebbe anche avere qualche problema fisico.

19-19 A FINE PRIMO QUARTO

Completa parità a Riga dopo 10' tra Ucraina e Italia. Partenza e finale forte dei gialli, prima con Mykahiliuk, poi con Pustovyi, 8 e 4 punti rispettivamente. In mezzo tanta Italia, che fatica contro la fisicità degli avversari e a rimbalzo (4 concessi, 12-8 per gli ucraini totali), ma ha un notevole apporto offensivo di Melli, già a 12 punti, e di Fontecchio, 5.

13-16 all'8' - Melli mette davanti gli azzurri

L'Italia mette in campo Mannion e Ricci, ma è Nik Melli a suonare la carica. L'ex giocatore dei Pelicans arriva a 9 punti con quattro bersagli diversi, tutti diversi: la schiacciata a due mani, il jumper dalla media, la tripla e l'appoggio sul roll. Meraviglia! Timeout obbligato per l'Ucraina che incassa un break di 12-3.

10-7 al 5' - Fontecchio sveglia l'Italia

L'Italia si accontenta troppo in attacco, sbaglia diversi tiri anche ben costruiti e alla fine si aggrappa a Simone Fontecchio che segna 5 punti in fila: prima a rimbalzo d'attacco e poi con una gran tripla centrale. L'Ucraina è più aggressiva, soprattutto a rimbalzo, e ha grande impatto da Mykhailiuk, il pù ispirato con già 6 punti.

4-0 al 1' - Parte forte l'Ucraina

Due buone soluzioni dell'Italia non portano punti, due canestri invece per l'Ucraina in due possessi: prima Mykhailiuk dopo il rimbalzo offensivo, poi la transizione e il canestro al volo di Alex Len, il lungo di 216 centrimetri che però corre benissimo il campo.

Inizia la partita a Riga!

Gianmarco Pozzecco conferma il quintetto delle ultime amichevoli: Italia con Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara e Melli. L'Ucraina di Bagatskis replica con Lukashov, Mykhailiuk, Herun, Bliznyuk e Len in mezzo.

Inni nazionali sul parquet a Riga: momento particolare l'Ucraina che proprio il 24 agosto festeggia la giornata dell'indipendenza nazionale, ancora più toccante dato il conflitto in corso dopo l'invasione della Russia.

Ucraina allenata dal lettone Ainars Bagatskis e con riferimenti chiari come i due NBA Alex Len, centro, e Sviatoslav Mykhailiuk, guardia, più il gigante Artem Pustovy (219 cm) e il regista Issuf Sanon (classe 1999, origini del Burkina Faso),

Con l'Ucraina gli azzurri hanno un bilancio complessivo di 7 vittorie e 2 sconfitte nei 9 precedenti. L'ultimo confronto risale al girone di Eurobasket 2017 a Tel Aviv, con l'Italia allora allenata da Ettore Messina che vinse 78-66.

Alle 17.30 la palla a due tra Italia e Ucraina all'Arena Riga, in Lettonia, il match che apre la seconda fase delle qualiicazioni alla World Cup FIBA 2023 (LIVE su Sky Sport Uno e Arena).

