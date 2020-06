Rodman e il videomessaggio per Petagna: "So che segni tantissimo, ho un consiglio per te..."

La sorpresa per l’attaccante della SPAL dall’ex giocatore dei Chicago Bulls.

"Grazie Dennis Rodman, sai quanto sono tuo fan." Una sorpresa non da poco per Andrea Petagna: l'attaccante della SPAL ha ricevuto un video dall'ex stella dei Chicago Bulls. "So che segni tantissimo, ho un consiglio per te...segui mia figlia!", ecco cosa ha detto Rodman a Petagna, messaggio poi pubblicato sul profilo Instagram del calciatore.

Play Icon

Basket Abdul-Jabbar: “Saccheggiare non ha senso. Dobbiamo circondarci di persone che non ci assomigliano” DA 3 ORE

Basket Ettore Messina: "Due italiane in Eurolega un gran riconoscimento. Razzismo negli USA? Irrisolvibile" DA 4 ORE