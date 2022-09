L’argentino Rodrigo Palacio realizza il suo sogno da ragazzo e approda nel mondo del basket. Ufficialmente non ancora ritiratosi dal calcio, ma solo svincolato, Palacio si reinventa a 40 anni: l’esordio è nella Serie D di basket, con il Garegnano Milano.

Un’ultima stagione calcistica interessante quella dell’argentino conclusa con il Brescia, in Serie B con 32 presenze e 6 reti e incalzanti voci che lo facevano vicino all’Imperia. Poi la foto sui social di 'chiamarsiminors':

“In serie D lombarda, ha da poco esordito con la maglia del Garegnano un ragazzino sulla quarantina. Pare che abbia segnato un centinaio di gol in serie A. Qualcuno dice persino che abbia giocato una finale mondiale. Ora, però, ha finalmente toccato il punto più alto della sua carriera”. Ieri sera Palacio ha giocato la semifinale di un torneo a Gaggiano contro il Basket Trezzano, portando a casa 14 punti, mentre stasera è atteso come uno dei protagonisti contro il Malaspina Sport Team.

Una passione non casuale quella di Palacio, nato nella stessa città di Manu Ginobili (4 titoli Nba con gli Spurs, un oro olimpico, uno scudetto e una Eurolega con la Virtus Bologna, tanto per citare alcuni risultati). Già nel 2019, sempre con un video sui social, avevamo visto Palacio impegnato in una sfida con il compagno Santander, durante il ritiro in Austria, e si era già intuito come anche nel basket ci sapesse fare.

Insomma, Palacio è da sempre diviso tra il basket e il calcio, ora più che mai. Lascerà il calcio? Non lo sappiamo ancora. Per ora sappiamo solo che gioca con il Garegnano.

