Dalla Serbia arriva una triste notizia: Dušan Ivković non c'è più. Il leggendario coach europeo si è spento in un ospedale di Belgrado per colpa di una non meglio imprecisata infezione. Aveva 78 anni. Serbo di Belgrado, classe 1943, Ivković ha inizia ad allenare il Partizan all'età di 35 anni. A livello continentale ha conquistato due volte l'Eurolega con l’Olympiacos, una Coppa Saporta con l’Aek Atene, due Korac con Partizan e Paok e una Uleb con la Dinamo Mosca.

Inserito nella Fiba Hall of Fame nel 2017, con la Nazionale jugoslava ha conquistato l’argento olimpico di Seoul 1988, l’oro Mondiale in Argentina nel 1990 e gli Europei del 1989, 1991 e 1995. Con la Serbia è stato argento europeo in Polonia nel 2009. Nella sua carriera ha allenato Partizan, Aris, Sibenik, Novi Sad, Paok, Panionios, Olympiacos, Aek, Cska, Dinamo, ancora Olympiacos e Anadolu Efes.

