Serie A, Highlights: Acqua San Bernardo Cantù-Allianz Pall. Trieste 73-67

L'Acqua San Bernardo Cantù spezza una striscia di 6 sconfitte consecutive e abbandona l'ultimo posto in classifica superando per 73-67 un'Allianz Trieste che risente ancora delle scarse condizioni fisiche dopo il lungo stop per il grosso focolaio interno di coronavirus. Sha'Markus Kennedy è MVP di serata grazie a una prestazione da 21 punti, 11 rimbalzi e 7 stoppate.

00:05:58, 21 Visualizzazioni, 3 ore fa