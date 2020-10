Basket

Serie A, Highlights: Virtus Roma-Dinamo Sassari 72-92

Il Banco di Sardegna Sassari festeggia il secondo successo in stagione sbancando in scioltezza il PalaEur in una partita controllata dall'inizio alla fine. Marco Spissu gestisce perfettamente l'attacco con 19 punti e 4 assist, troneggiante Miro Bilan in vernice (15+9 rimbalzi), sorprendente Kaspar Treier dalla panchina (15+7 rimbalzi).

