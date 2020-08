Giovedì 27 agosto si apre la quarta stagione consecutiva del grande basket su Eurosport con la prima partita della Eurosport Supercoppa 2020. Serie A, Eurolega, Champions League Supercoppa e Coppa Italia tornano LIVE su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming HD su Eurosport Player ed eurosport.it: un'offerta completa e totale per un'esperienza di basket unica.

Il grande basket torna su Eurosport 2,Eurosport Player ed eurosport.it per la quarta stagione consecutiva, con un'offerta completa comprendente tutte le partite di Serie A, Eurolega, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa. E sarà proprio la Supercoppa 2020, targata Eurosport, ad aprire la nuova annata giovedì 27 agosto, con una formula innovativa comprendente tutti i club di Serie A suddivisi in quattro gironi per festeggiare con il miglior spettacolo possibile il cinquantennale della LegaBasket. Tutte le partite della fase a gironi saranno trasmesse in LIVE-Streaming HD su Eurosport Player ed eurosport.it: le vincenti di ogni raggruppamento si sfideranno nelle Final Four di Bologna dal 18 al 20 settembre, con la finalissima trasmessa LIVE anche sul Nove, il canale gratuito generalista del gruppo Discovery.

L’offerta su Eurosport Player ed eurosport.it: tutte le partite in Live-Streaming e On-Demand

Se volete gustarvi tutto il basket italiano ed europeo la destinazione è una sola! Su Eurosport Player ed eurosport.it sarà possibile vedere in LIVE-Streaming HD e in re-LIVE on-demand TUTTE le partite di Serie A, Eurolega, Champions League, Supercoppa e Coppa Italia. Per soli 49.99 euro all’anno, potrete vivere così ogni minuto del campionato italiano e delle coppe europee.

Ma Eurosport Player va ben oltre il grande basket: l’abbonamento a soli 49.99 euro annuali permette infatti di accedere a TUTTI i contenuti di Eurosport, dal tennis al ciclismo, dagli sport invernali fino alle Olimpiadi di Tokyo.

Tutto quello che troverete su eurosport.it, la nostra app e i social

L’offerta del grande basket si completa con la nostra app, il nostro portale web eurosport.it e i nostri canali social. Su app e web potrete trovare resoconti e tabellini di ogni giornata, video delle giocate più spettacolari, highlights di tutte le partite di Serie A, Eurolega e Champions League, approfondimenti scritti, interviste e molti altri contenuti da commentare insieme a tutti gli altri appassionati di basket.

Altri contenuti aggiuntivi arricchiranno l’offerta sulle nostre pagine social (Twitter, Facebook e Instagram), con video, story e quiz dedicati al mondo del basket italiano ed europeo!

