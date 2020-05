Adrian Banks, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Celebriamo uno dei giocatori più importanti del nostro campionato, Adrian Banks, il cannoniere della Happy Casa Brindisi che, a 34 anni di età, ha vissuto la sua miglior stagione in carriera. Scegli la sua miglior prestazione tra le quattro gare proposte: la partita più votata sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al basket, Players Zoom, che parte il 19 aprile alle ore 20:00.

Invecchiando migliora. Dalla sua prima esperienza in Italia datata 2012-13 con la maglia dell'allora Cimberio Varese, Adrian Banks ha sempre aggiunto, anno dopo anno, qualcosa in più a un bagaglio tecnico offensivo già di gran qualità in partenza. È migliorato al tiro, nelle letture e, più in generale, nella capacità di adattarsi alla perfezione ai sistemi di gioco moderni, fatti di corsa, pericolosità dal perimetro e creatività dal palleggio. Brindisi è diventata la sua seconda casa, vissuta in due tranche a partire dal 2016: tornato nell'estate del 2018, Banks è definitivamente fiorito e maturato anche grazie alle intuizioni di coach Frank Vitucci, capace di costruire un sistema perfetto per le sue caratteristiche. E così, a 34 anni di età, Banks ha vissuto la sua miglior stagione della carriera: ai 21.2 punti (career-high) con il 41.4% dalla distanza, si aggiungono 4.5 assist (altro career-high), segno di un basket offensivo giocato a 360°.

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate tra Serie A e Coppa Italia: a voi la scelta di quella più spettacolare che sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al grande basket, Players Zoom, pronto a partire domenica 17 maggio alle ore 20:00. Selezionate la partita che vorreste rivedere nel sondaggio in fondo all'articolo: le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 11 maggio!

Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia 88-78

Il primo exploit della stagione in campionato arriva alla terza giornata nella bella vittoria casalinga contro la Leonessa Brescia: Banks spara 31 punti (seconda miglior prestazione della stagione in Serie A), frutto di 2/4 da due, 5/7 da tre e 12/13 ai liberi (season-high in lunetta) per un complessivo 42 di valutazione (altro season-high).

Happy Casa Brindisi-Umana Reyer Venezia 75-71

Prestazione all-around nella vittoria combattuta contro l'Umana Reyer Venezia alla settima giornata di campionato: Banks mette a referto 21 punti (3/5 da due, 5/10 da tre) e aggiunge anche 6 rimbalzi e 4 assist per 25 complessivo di valutazione. Indemoniato il suo terzo quarto da 13 punti.

S.Bernardo-Cinelandia Cantù-Happy Casa Brindisi 92-93 OT

Una vittoria esterna, sudata, artigliata soltanto nel finale dei supplementari, e ancora una volta Adrian Banks protagonista: 32 punti (season-high in Serie A) con 6/12 da due e 5/9 da tre, sorretti da 9 assist per una doppia-doppia sfiorata da 29 di valutazione. Banks spara 12 punti nel solo quarto periodo, permettendo alla Happy Casa di forzare l'overtime dal -5 con cui era arrivata all'ultimo riposo.

Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi 86-91

L'apoteosi in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Nella sfida con la Dinamo Sassari nei quarti di finale di Coppa Italia, Banks esplode realizzando 37 punti (season-high) in altrettanti minuti (20 dei quali nel secondo tempo), con 6/8 da due e 6/12 dalla distanza. In più, arrivano anche 8 rimbalzi, 2 palle recuperate e 3 assist per 41 di valutazione.

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Adrian Banks?

