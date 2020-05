Akele: "Sarebbe un onore far parte del nuovo corso azzurro, un sogno portarla a vincere qualcosa"

L'ala della Vanoli Cremona è stata protagonista in diretta a Basket dalla Media, raccontando i propri signi e l'annata trascorsa. "Mi trovo benissimo, ho altri due anni di contratto ma un giorno vorrei giocare l'Eurolega. Nazionale? Entusiasmante esordire in prima squadra, con Mannion, Banchero e Spagnolo c'è talento nel futuro azzurro".

Alla prima esperienza vera nella massima serie del basket nazionale, Nicola Akele, ala della Vanoli Cremona, stava disputando una stagione da protagonista, ritagliandosi un posto sempre più ampio nella squadra di Sacchetti così come acquistando punti in chiave Nazionale, dove ha esordito nella sfida alla Russia dello scorso 21 febbraio, prima gara valida per le qualificazioni all’Europeo 2021. Il nativo di Treviso si è raccontato in diretta Instagram a Basket dalla Media, parlando dell’annata a Cremona e della futuribilità del progetto Club Italia, ma anche dell’esperienza americana al college, dove ha avuto la fortuna di incrociare tanti giocatori ora in NBA.

A Cremona mi trovo molto bene. Società solida, staff preparato ed essere allenati da Sacchetti è una cosa in più. Tecnico blasonato, pretende tanto dai giocatori ma se credi nel suo stile di gioco ti dà tantissimo. E poi la Vanoli è come una famiglia, quella che non a caso viene chiamata Vanoli Family. E’ facile per un giocatore ambientarsi perché ti senti parte di qualcosa.

Non amante dei social, Akele si è fatto “notare” in questa quarantena per aver postato sé stesso mentre cantava l’inno di Mameli, rievocando le gare con la Nazionale.

E’ stato un modo per fare qualcosa di divertente, e ha avuto un discreto successo. Questo periodo per me è stato un modo per essere più attivo sui social, cosa che non facevo spesso. Sono diventati utili nel tenermi in contatto col resto del mondo. Ma ciò che manca di più è giocare. Anche solo l’essere in palestra, toccare la palla. Anche le partite, ma già solo tirare in un cesto qualsiasi manca, perché in casa ho il pallone ma non ho canestri. E’ una cosa che a noi appassionati manca tantissimo, ma prima o poi ci faranno giocare. Mi esercito ovunque: pattumiera, cestino della roba sporca, lavandino, do sfogo alla fantasia.

Restando alla Nazionale, per lui la stagione appena trascorsa è stata quella del lancio in prima squadra azzurra, grazie anche alla presenza di coach Meo Sacchetti.

Quella con l’Italia è stata un’esperienza indimenticabile, una cosa in cui speravo moltissimo e obiettivo che mi ero prefisso e per cui sono venuto alla Vanoli. Ero molto felice, è tutta un’altra cosa rispetto alle selezioni giovanili. Durante il raduno ero abbastanza tranquillo perché conoscevo già tanti compagni, ma quando è arrivato il giorno della partita mi sono agitato, ho sentito lo stomaco che traballava perché era una cosa nuova anche per me. E’ andata bene, è stato bello. Quando indossi quella maglia senti un dovere verso il popolo italiano, poi a Napoli c’era il palazzo pieno, una bellissima atmosfera. A me piace anche giocare in trasferta, per sbancare il campo avversario ed è stato eccitante andare a vincere in Estonia; in rimonta, di carattere. Di Napoli, oltre al pubblico al palazzo, mi ricordo quando siamo andati a inaugurare il campetto dedicato a Kobe: c’era il finimondo, si è visto l’amore che c’è a Napoli per il basket, cosa che non mi aspettavo.

Una Nazionale che sta aprendo un nuovo corso, di cui Akele sembra poter fare parte.

Sarebbe un onore. Ci sono tanti talenti, che vogliono emergere, che vogliono indossare la maglia della Nazionale e questo è un bel valore aggiunto. E’ stato bello quando ci siamo trovati per le qualificazioni. Ci sono giocatori futuribili in America come Mannion e Banchero e poi Spagnolo, che è molto avanti per la sua età e bisogna valorizzarlo perché così pronti ce ne sono pochi. Bene che giochi al Real Madrid in una cantera super, è nel posto giusto per crescere.

L’approccio con Cremona invece, come è stato? E come è stata l’accoglienza di veterani come Diener e Ruzzier?

Non è stato facilissimo all’inizio perché venivo dall’A2, anche se avevo fatto bene. Dovevo trovare il mio ruolo in squadra e la mia identità nella categoria. Ruz lo conoscevo già dalle nazionali sperimentali e lui stesso era molto contento che fossi arrivato alla Vanoli. Diener super, in campo e fuori. In campo ti sprona a fare di più, a tenere gli standard alti: con me lui si arrabbiava molto quando non prendevo i miei tiri, voleva più intraprendenza e lo stesso Ruzzier, loro sono come la stessa persona in pratica (ride, ndr).

Club Italia?

E’ un’idea innovativa. Se una società ha una certa stabilità può farlo, potrebbe rivelarsi davvero vincente e rivoluzionario. E Cremona potrebbe sostenere un progetto del genere. Io mi fido della società perché si è dimostrata super affidabile e secondo me non avranno problemi a trovare giocatori per questo Club Italia. Ovvio, devi cercare quelli giusti, che hanno ambizione e che vogliano mostrarsi anche per la Nazionale.

Ci sono due filoni discordanti su questo argomento: chi dice che tanti americani danno all’italiano lo stimolo in più, chi che in A2 ci sono italiani migliori di tanti americani in A.

Dalla mia esperienza in A2 posso dire che ci sono giocatori emergenti in A2 che possono essere pronti per la Serie A. A me personalmente non importa chi ci sia davanti, se americano, canadese o italiano, io mi voglio giocare il posto, i minuti, quindi non c’è qualcosa che mi dà una motivazione in più. Ci sono tanti giocatori che vorrebbero essere al mio posto, non solo italiani, quindi io devo lottare per quello a prescindere dalla nazionalità dei compagni. Poi magari dico così perché avendo giocato negli stati Uniti sono abituato ad avere gli americani davanti (ride, ndr) e a confrontarmi con loro.

Nicola ha dalla sua anche l’esperienza in America, al college. Un periodo della vita importante che l’ha fatto crescere, cambiare e… laureare.

Mi ha cambiato tantissimo come persona prima di tutto, come giocatore e come studente. Sono riuscito a laurearmi e questo è stato il primo importante passo. Come persona perché vivere in un altro continente ti responsabilizza. Qui sono dovuto ripartire da zero perché nessuno mi conosceva, in America qualcuno mi conosceva e vivere li è diverso, lo stile di vita è diverso; anche solo guardarti intorno ti cambia il modo di pensare, perché è tutto enorme rispetto a qui. Cestisticamente sono cresciuto perché ho avuto fortuna di giocare in un bel college, competitivo, con cui siamo arrivati due volte al torneo nazionale NCAA, e poi il modo di allenarti è perfetto per migliorare tecnicamente.

E’ vero che al college si è estremamente viziati?

Si, e quando torni qui tutto sparisce. E’ un bene perché il college ti crea una struttura attorno dove tu devi solo giocare, non devi neanche pensare che classe da fare, devi solo studiare e giocare. Questo ti aiuta a performare meglio in campo, ma dall’altra parte quando esci molta gente non sa che mondo c’è fuori perché non è abituata. Li hai tutto pronto e preparato, quando lasci il college rischi di perderti e molti non hanno una base per vivere e arrangiarsi da soli, questo diventa un problema in certi casi. Sta al giocatore capire che deve essere più autonomo per vivere al di fuori del college. Quella non è vita vera, è un sogno, un parco giochi.

Nella sua esperienza a stelle e strisce, Akele ha incrociato tanti giocatori di talento, alcuni dei quali oggi giocano stabilmente in NBA.

Il più forte che ho incontrato? Molti non se l’aspettano ma è DeAndre Bembry, ha giocato a St. Joseph con Oliva e ora è agli Atlanta Hawks; draftato al primo giro nonostante sia una giocatore ‘vecchio’. Veramente forte. Ha avuto un infortunio che l’ha frenato ma è impressionante. Non velocissimo, non super atletico ma un IQ pazzesco. Ho avuto la fortuna di incrociare anche Trae Young, Marvin Bagley, Jordan Bell, tutti ora in NBA.

Questa fine anticipata del campionato porterà a una post season molto lunga, con la possibilità di lavorare molto individualmente. Nicola sa su cosa si deve principalmente concentrare.

Il palleggio principalmente, ball handling, per portare su palla e rendermi pericoloso dal palleggio. Ho imparato molto da Happ quest’anno, giocatore alto ma con un controllo di palla pazzesco. Questo lo fa essere meglio degli altri e io so che devo lavorare molto su questi fondamentali per migliorare.

Necessità per un ragazzo che può ricoprire, abbastanza agevolmente, due ruoli: il 3 (ala piccola) e il 4 (ala forte). Ma in che posizione si trova meglio?

Mi sento un po’ 3 e un po’ 4. A livello giovanile sono cresciuto come un 3 naturale. A livello senior, dal college in poi, mi è stato richiesto di giocare più da 4. Era il periodo della nascita dello slam ball, non c’era più il lungo vero e il 3 e il 4 sono diventati quasi intercambiabili. Per avere più valore salendo di livello vorrei giocare anche più da 3, ma devo migliorare il feeling in quella posizione quindi oltre al palleggio attaccare il canestro da fuori area, marcare giocatori diversi. Leggermente, ma la senti la differenza: ora il 3 è praticamente una guardia.

Tra gli avversari incontrati in questa stagione, Akele non ha dubbi su chi l’ha colpito di più.

Dwayne Evans di Sassari, un bel torello. Loro hanno uno stile di gioco diverso dagli altri, iniziando sempre l’azione dando la palla dentro a Bilan. Non sono abituato a continuare a marcare gente in post basso e con lui è stata molto dura. Giocatore forte e molto fisico, non lo conoscevo e mi ha fatto soffrire molto.

Il 24enne trevigiano ha ben chiari i propri sogni e obiettivi.

Il vero sogno è giocare l’Eurolega, magari passando prima dal disputare un’altra coppa come Eurocup o Champions League. Poi vincere lo scudetto e vincere una medaglia con la Nazionale, quello è un sogno soprattutto perché è tanto che l’Italia non vince qualcosa. Abbiamo avuto tanti talenti ma con tanta sfortuna, perché la qualità c’era.

