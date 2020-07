Alessandro Gentile lascia Trento, Isaac Fotu ufficiale alla Reyer Venezia

Alessandro Gentile of Dolomiti Energia Trentino during the Italy Lega Basket of Serie A match between Grissin Bon Reggio Emilia and Dolomiti Energia Trentino at PalaBigi on September 28, 2019 in Reggio Emilia, Italy.

Due importanti notizie di mercato nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 luglio: la separazione tra Alessandro Gentile e l'Aquila Trento è ormai certa, mentre Isaac Fotu firma ufficialmente con la Reyer Venezia.

La notizia era ormai scritta da tempo, mancava soltanto l'ufficialità. Alessandro Gentile e l'Aquila Trento si separano dopo una sola stagione, così come confermato dal gm, Salvatore Trainotti, nella conferenza stampa di presentazione dei programmi per la nuova stagione. Gentile chiude la sua esperienza a Trento con 33 partite disputate tra campionato ed Eurocup, un'avventura che ha visto la società bianconera raggiungere le Top16: l'ala della nazionale azzurra ha viaggiato a 14.6 punti, 4.2 rimbalzi e 2.7 assist, confermando la grande versatilità sul parquet. Il mercato italiano, però, non offre molto in questo momento: per Gentile potrebbe riaprirsi la strada per la Spagna, dove aveva già giocato due anni con l'Estudiantes.

Isaac Fotu da Treviso alla Reyer Venezia

Serie A Venezia conferma anche Austin Daye, Luis Scola resta in Italia e dice sì a Varese 26/06/2020 A 11:41

È ufficiale anche il passaggio di Isaac Fotu alla Reyer Venezia, che aggiunge il big-man neozelandese a un gruppo quasi interamente confermato dopo il finale di stagione in grande crescita con la conquista della Coppa Italia. Fotu è reduce da un'annata da debuttante in Italia con la canotta della De'Longhi Treviso, chiusa a 14.1 punti e 5.3 rimbalzi (59.6% da due, 40.7% da tre).

"Sono entusiasta di vestire la maglia della Reyer e di far parte di questa grande organizzazione - ha dichiarato Fotu -, strutturata ad alto livello sia in Italia che in Europa. Giocare contro Venezia è sempre stato difficile ed ora lavorerò al massimo per dare il mio contributo a raggiungere nuovi traguardi e soddisfazioni. Ho sempre sentito cose importanti sulla società, sin da quando ho finito il college il mio agente mi parlava della Reyer come top club dove puntare ad arrivare. È il livello di pallacanestro più alto della mia carriera. Ho già parlato con il coach, un grande allenatore, e conosco Mitchell (Watt) e Austin (Daye), due grandi giocatori che ho affrontato diverse volte. Sarò parte di una cultura vincente e di un Club con grandi ambizioni, sono grato per questo e darò tutto me stesso per migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di venire a Venezia, iniziare la stagione e anche incontrare i tifosi reyerini che sono sempre stati eccezionali, sono motivato a fare tanti canestri per loro e contribuire a regalare soddisfazioni. Venezia è una Città magica, ci sono andato tante volte l’anno scorso quando giocavo a Treviso".

Play Icon WATCH Players Zoom, Stefano Gentile: "Mio fratello Alessandro è un leader, ora è maturo anche come uomo" 00:05:21

Eurolega Il Panathinaikos resta in Eurolega e spezza i sogni della Virtus Bologna, Trento rientra in Eurocup 22/06/2020 A 14:31

Play Icon