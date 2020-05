Alessandro Gentile, qual è stata la partita più bella della sua stagione?

Alessandro Gentile of Dolomiti Energia Trentino during the Italy Lega Basket of Serie A match between Grissin Bon Reggio Emilia and Dolomiti Energia Trentino at PalaBigi on September 28, 2019 in Reggio Emilia, Italy.

Celebriamo uno dei giocatori più importanti del nostro campionato, Alessandro Gentile, tornato protagonista in Italia con la canotta di Trento dopo una stagione all'estero. Scegli la sua miglior prestazione tra le quattro gare proposte: la partita più votata sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al basket, Players Zoom, domenica 31 maggio alle ore 20.00!

È tornato in Italia dopo un anno trascorso all'estero, tra il sabbatico e l'esilio, e l'ha fatto per essere di nuovo protagonista. Ad Alessandro Gentile sono bastate una manciata di partite per prendere in mano la Dolomiti Energia Trento e confermare la bontà dell'operazione più onerosa della storia del club bianconero: il figlio di Nando ha chiuso la stagione sospesa per coronavirus come secondo miglior marcatore italiano del campionato (15.1 punti di media) e primo realizzatore azzurro in Eurocup (13.9), aggiungendo, come sempre, ottime cifre tra assist e rimbalzi, a conferma della qualità di un giocatore totale.

Qui sotto vi presentiamo quattro delle sue migliori partite giocate in stagione tra Serie A ed Eurocup: a voi la scelta di quella più spettacolare che sarà trasmessa nel nuovo programma di Eurosport dedicato al grande basket, Players Zoom, domenica 31 maggio alle ore 20:00. Selezionate la partita che vorreste rivedere nel sondaggio in fondo all'articolo: le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte di lunedì 26 maggio!

Dolomiti Energia Trentino-De'Longhi Treviso 76-71

Nella sfida contro la squadra che l'ha cresciuto e lanciato (2007-11), l'elettricità è nell'aria. Nel match interno contro Treviso, Alessandro Gentile risponde con una delle sue migliori prestazioni in assoluto della stagione, realizzando 29 punti (11/23 al tiro) con 10 rimbalzi in 32', per 25 complessivo di valutazione.

Dolomiti Energia Trento-Happy Casa Brindisi 78-67

Contro la rognosissima Happy Casa Brindisi, Alessandro Gentile è grande protagonista con 19 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, ma soprattutto determinante nel parzialone di 26-13 con cui Trento ribalta l'inerzia della partita nel quarto periodo: nel frangente, Gentile realizza 8 punti con 4/4 da due.

OriOra Pistoia-Dolomiti Energia Trentino 71-74

Il season-high in campionato di Alessandro Gentile arriva alla 18esima giornata, in una trasferta complicata al PalaCarrara trasformato in fortino dalla OriOra Pistoia. Gentile è implacabile con 30 punti (14/18 da due), 7 rimbalzi e 3 assist in 32', per 34 complessivo di valutazione.

Asseco Arka Gdynia-Dolomiti Energia Trentino 78-85

Il season-high stagionale e di carriera arriva invece in Eurocup, nella trasferta di Gdynia decisiva per la qualificazione alle Top 16. Alessandro Gentile spara 37 punti (13/20 da due, 1/2 da tre, 8/10 ai liberi) impreziosendo il tabellino con 5 rimbalzi, 2 assist, 9 falli subiti per 39 di valutazione in poco più di 28' di utilizzo.

Vota: qual è stata la partita più bella dell'anno di Alessandro Gentile?

