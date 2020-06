Awudu Abass lascia Brescia: accordo triennale con la Virtus Bologna

Dopo due stagioni di grande crescita alla Germani Brescia, Awudu Abass sbarca alla corte di coach Sasha Djordjevic accordandosi per un contratto triennale con la Virtus Bologna: ora avrà la possibilità di rimettersi alla prova ad alto livello dopo l'esperienza con l'Olimpia Milano.

Awudu Abass sul grande palcoscenico, parte due. Dopo la prima esperienza in chiaroscuro con l'Olimpia Milano, dove aveva dimostrato grande potenziale ma non accompagnato da un minutaggio e una maturità ancora adeguati, Abass si rimette in gioco con la Segafredo Virtus Bologna, pronta a ingaggiarlo con un contratto triennale in dirittura di firma, così come annunciato da Sportando.

Abass, 27 anni, lascia Brescia dopo due stagioni di grande crescita in cui ha potuto affinare il proprio gioco e ritrovare fiducia nei propri mezzi con un ruolo importante da titolare in un gruppo che ha ottenuto buoni risultati sia in campionato che in Eurocup: nella stagione interrotta per la pandemia di coronavirus, stava tenendo 14.1 punti (top-scorer di squadra) e 1.2 recuperi di media (entrambi career-high), a dimostrazione dei grandi progressi compiuti nella metacampo offensiva e accompagnati da quella solidità nella propria metacampo che l'ha sempre contraddistinto sin dagli esordi, giovanissimo, con la canotta di Cantù.

Abass ha saputo trasferire i propri miglioramenti anche a livello internazionale, dove ha accumulato esperienza in Eurocup e si è meritato la convocazione in pianta stabile nel gruppo azzurro di coach Meo Sacchetti: in coppa ha chiuso con 12.3 punti di media (altro career-high), miglior realizzatore in una Brescia capace di raggiungere le Top 16 e lottare fino all'ultima giornata per la qualificazione ai playoff.

