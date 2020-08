Il grande colpo di mercato dell'AX Armani Exchange è intervenuto ai microfoni di Radio24: "La squadra è stata allestita in maniera interessante. Sento l'affetto e la voglia dei tifosi di tornare in alto, è una responsabilità che sento, ma che mi piace".

Primi giorni da milanese e da giocatore dell'Olimpia Milano per Gigi Datome, il capitano della Nazionale che torna a casa dopo 7 anni da grande colpo di mercato dell'AX Armani Exchange targata Ettore Messina. L'ala classe 1987 sta svolgendo la prima fase di preparazione col resto della squadra e ha parlato delle prime sensazioni a Radio24: "E' tutto nuovo per me, anche il pubblico. Spero di poter godere quanto prima dell'affetto dei tifosi anche al palazzetto".

Sull'approdo a Milano ha detto molto chiaramente: "Quella di Milano è una sfida molto intrigante, la squadra è stata allestita in maniera interessante. Ho voglia di vincere in Italia, cosa che non ho ancora fatto in carriera. Per quanto riguarda l'Eurolega l'obiettivo è salire di livello, ma ci sono molte squadre di alto livello. La Final Four è un sogno, ma siamo alla seconda settimana dell'anno serve tempo".

Serie A Datome si presenta: "Sono qui a Milano per vincere in Italia e salire di livello in Europa" 04/08/2020 A 07:19

Datome non usa giri di parole nemmeno sul tema della pressione, da sempre uno dei motivi che frenano l'Olimpia quando si tratta di arrivare al successo: "Tutti vogliono giocare per vincere e in grandi squadre, non la chiamo pressione, ma responsabilità. Sento l'affetto e la voglia dei tifosi di tornare in alto, è una responsabilità che sento, ma che mi piace. Vorrei giocare sempre al più alto livello possibile per me e per farlo serve un ambiente stimolante: con compagni e allenatori di grande esperienza e una società che faccia capire il peso della maglia".

Infine Gigi parla del campionato italiano e di come l'ha ritrovato dopo la lunga assenza: "La Serie A negli ultimi anni sta avendo un appel maggiore e non solo per il mio arrivo. Ad esempio l'anno scorso sono arrivati il Chacho Rodriguez e Teodosic, quest'anno anche Hines e tanti altri grandi giocatori".

