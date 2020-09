Archiviata la Supercoppa targata Eurosport, la stagione del grande basket italiano entra nel vivo con la Serie A 2020-21 a 16 squadre. Un torneo che segna la rinascita del movimento dopo la pandemia da Covid-19 che non ha permesso di assegnare lo Scudetto 2019-20 ma che riparte con rinnovato entusiasmo, un nuovo presidente di Lega come Umberto Gandini e tante formazioni pronte a darsi battaglia per il titolo. Persa per strada Pistoia, sono rimaste a bordo Cremona e Roma per completare il lotto delle 16 partecipanti. Tutte le partite saranno trasmesse in LIVE-Streaming e On Demand su eurosport.it ed Eurosport Player.